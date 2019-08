Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, joi, care sunt propunerile de modificare a legislației penale și procesual penale in cazul infracțiunilor grave și foarte grave contra persoanei, propuse spre a fi aprobate printr-o OUG, dupa cazul Caracal.

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, astazi, ca a initiat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative prin care se propun pedepse mai mari pentru infractiuni contra persoanei si inasprirea conditiilor pentru eliberare conditionata. Ana Birchall a spus ca intre…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat joi ca Executivul va da o Ordonanta de Urgenta prin care vor fi majorate pedepsele din Codul Penal pentru unele infractiuni precum lipsirea de libertate, si inasprirea conditiilor in care persoanele condamnate pot beneficia de liberarea conditionata. In plus, DIICOT…

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, joi, in sedinta de Guvern, ministrului Justitiei, Ana Birchall, sa finalizeze "urgent" analiza care vizeaza legislatia penala in cazul infractiunilor grave si foarte grave, astfel incat sa vina "in cel mai scurt timp" cu propuneri de modificare si completare…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a comunicat oficial data la care Guvernul a autorizat publicarea celor doua rapoarte GRECO privind starea justitiei si criticile aduse autoritatilor si guvernatilor.

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, urmeaza sa decida momentul publicarii, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. ”Guvernul a avizat publicarea raportului GRECO, pentru ca , așa cum a și spus doamna prim-ministru, vom face demersurile necesare și vom indeplini toate procedurile…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, se afla pe ultimul loc in Top 5 politicienii saptamanii, realizat de jurnalistul Ion Cristoiu, care susține ca acest comportament din ultima perioada al ministrului nu are nicio legatura cu programul de guvernare al coaliției guvernamentale.Locul 5: Ana Birchall,…