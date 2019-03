Institutiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, aceasta urmand sa fie de 0,4% pe an pentru institutiile cu o cota de piata mai mare sau egala cu 1% si de 0,2% pe an pentru cele cu o cota de piata sub 1%, conform unui proiect de Ordonanta de urgenta privind modificarea OUG 114, publicat marti seara de Ministerul Finantelor Publice. Cota de piata va fi cea stabilita la finele semestrului/anului pentru care se datoreaza taxa. Taxa pe active se va calcula prin aplicarea cotelor prevazute asupra bazei impozabile reprezentata de activele financiare nete ale institutiei bancare…