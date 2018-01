Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amana pana la 1 martie 2018, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat luni seara de Ministerul Finantelor Publice, la cateva ore dupa ce ministrul Finanțelor a discutat cu Liviu Dragnea.…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amâna pâna la 1 martie 2018 în scopul evitarii riscului neconformarii, motivat de faptul ca pentru anumite categorii de contribuabili care au obligatia sa completeze si sa depuna…

- Declarația 600: Termenul de depunere, amanat pana la 31 martie Declaratia 600, care a dat batai de cap catorva sute de mii de romani, ar putea suferi modificari, pentru a fi eliminate dificultatile din prezent. Noul termen de depunere a declaratiei 600 va fi amanat pana la 31 martie, scrie Economica…

- Deputata PSD Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai putea ocupa o functie publica…

- Un proiect de lege prezentat luni de deputatul PSD Oana Florea, presedintele comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, prevede ca refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia…

- Formularul 600 – „Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate” – este prevazut prin OPANAF (Ordinul Președintelui…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- Declarația 600 exista de multa vreme, insa, incepand cu acest an, ea trebuie depusa de toate persoanele fizie care au venit extra-salarial, legal. Persoanele vizate de acest document sunt acelea care realizeaza venituri care ...

- Persoanele fizice care vor sa doneze la asociații sau fundații 2% din impozit trebuie sa mearga personal la ANAF sa depuna Formularul 230 sau sa il depuna on-line, dar tot personal. Fiscul susține ca s-au luat aceste masuri la nivel ...

- Formularul 600 va putea fi depus online de vrancenii cu venituri din activitați independente care au depașit 22800 lei anul trecut. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Vrancea arata ca, de la 15 ianuarie, formularul 600 poate fi depus si pe portalul e-guvernare utilizand…

- Potrivit Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), aproximativ 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției de asigurari sociale de sanatate…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- Oferta initiala a CJ pentru proiect a fost de 277.192 de lei si, pe criteriul pretului cel mai scazut, lucrarea a fost adjudecata de iesenii de la firma S&M Expert Project pentru o suma de peste doua ori mai mica (133 de mii de lei). Dintre ceilalti patru ofertanti, unul a reclamat rezultatul la Consiliul…

- Conform evaluarii realizate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a rezultat ca au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 (“Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate…

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- AJOFM Giurgiu anunta ca sunt disponibile, in aceasta perioada, 300 locuri de munca in domeniul agricol (recoltare zmeura) in Portugalia prin intermediul Retelei EURES. “Selectia candidatilor se va desfasura in doua localitati din tara: Roman (judetul Neamt) – 17 ianuarie 2018 Braila (judetul Braila)…

- Cum vor plati contributiile la pensii si sanatate in anul 2018 persoanele fizice autorizate (PFA), alte persoane cu activitati independente sau profesii liberale sau actionarii care primesc dividende? Ministerul Finantelor Publice (MFP) da cateva exemple intr-un proiect de modificare a normelor de aplicare…

- Legea insolvenței ”nu se poate aplica” Foto: Arhiva. Persoanele care nu-si mai pot plati datoriile au acum posibilitatea de a-si reesalona ratele în baza Legii insolventei, care a intrat în vigoare la începutul anului. Actul normativ permite realizarea unui plan de redresare…

- BERBEC Trebuie sa te opresti din a face atat de multe lucruri deodata daca vrei sa ai succes in 2018. Citeste si Horoscop ianuarie Astrocafe.ro. Schimbari in plan sentimental, etape noi in plan financiar Ca Berbec, ai tendinta de a musca mai mult decat poti mesteca, iar asta…

- Proiect fara precedent al Ministerului Sanatatii care iti poate da 'interzis' la volan. Mii de soferi pot suferi de pe urma acestei initiative. Persoanele care doresc obținerea permisului de conducere auto și care sufera de unele boli vor putea obține mai greu dreptul de a conduce un autovehicul.Vezi…

- Mai mulți parlamentari au initiat o propune legislativa care prevede ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. Propunerea legislativa pentru modificarea…

- O parte din parlamentarii UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate al pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. „Prezenta propunere legislativa…

- Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice de drept privat pot depune, incepand de joi, proiectele culturale dedicate Centenarului Marii Uniri, anunta Primaria sectorului 1. Dosarele de participare se depun, in plic inchis, la Registratura Primariei sectorului 1 din Bulevardul Banu…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a redistribuit 22 de milioane de lei din plafonul anului 2017, in cadrul Programului "Prima Casa", iar in primele 11 luni au fost semnate contracte de garantare de peste doua miliarde de lei, se arata intr-un comunicat de presa al Fondului National de Garantare…

- Specialiștii susțin ca persoanele care simt nevoia sa faca publice tot timpul fotografii cu ele ar putea avea nevoie de ajutor. Termenul de selfita (selfitis) a aparut prima oara in anul 2014, pentru a descrie gestul obsesiv al unui om de a face fotografii cu propria persoana și de a le face publice…

- "Sa nu existe dubii, am depus astazi aproape 30 de amendamente la proiectul pentru modificarea statutului judecatorilor și procurorilor", a zis senatorul. Iata despre ce modificari este vorba: "Art 96 (1) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.…

- Un proiect de lege depus la senat de parlamentari PSD prevede abrogarea prevederii referitoare la interzicerea persoanelor condamnate pentru corupție de a fi fondatori de societați comerciale. Potrivit initiatorilor, faptele de corupție ar trebui scoase din lista interdicțiilor: “Faptele de corupție…

- Patronii si administratorii de firme care nu vor plati la stat contributiile sociale pentru salariile agajatilor sau alte impozite ar urma sa fie pedepsiti cu inchisoarea, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta emis, joi, de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a depus azi in Parlament un proiect de lege care „persoanele dependente pot consuma supravegheat droguri intr-un mediu sigur“, numit camera de consiliere, in prezenta unei echipe de specialisti. Petre Florin Manole explica, la Adevarul Live, ce beneficii aduce acest…

- Bugetul de stat pe 2018, publicat sub forma de proiect de Ministerul Finantelor Publice (MFP), confirma traiectoria gresita pe care se afla Romania. Din nou, cheltuielile de investitii raman la coada listei, in timp ce cele de personal urca cu peste 10 miliarde de lei. Cresterea economica, estimata…

- Reteaua EURES, princ are se ofera locuri de munca in spatiul comunitar, anunta ca exista 300 de posturi in domeniul agricol (pentru recoltarea zmeurei in 2018) in Portugalia. Durata contractului este de aproximativ 3 luni, timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea aduce la cunoștința vrancenilor ca un angajator din Portugalia a transmis, prin intermediul Rețelei EURES, 300 de locuri de munca vacante pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contractului…

- Persoanele apte de munca, beneficiare ale ajutorului de incluziune, vor fi obligate sa participe la activitațile serviciilor voluntare pentru situații de urgența, potrivit unei propuneri legislative inițiate de parlamentari ai PMP, anunța Agerpres.

- Persoanele fizice autorizate (PFA), alaturi de celelalte categorii de contribuabili care obțin venituri din activitați independente, vor achita contribuții la pensii (CAS) și sanatate (CASS) la nivelul salariului minim pe economie, incepand cu anul 2018, conform unui proiect de act normativ aflat, pentru…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (Campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contract: aprox 3 luni; timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei, in functie de productie, sa se efectueze ore…

- Autovehiculele second hand din strainatate vor fi comercializate doar de catre firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil intr-o perioada de doi ani, prevede un proiect de lege intocmit de PSD. Daca ar fi adoptate, interdicțiile cu impact asupra dreptului…

- Contribuțiile sociale vor trece de la angajatori la angajați incepand cu 1 ianuarie 2018, se arata intr-un proiect de Ordonanța de Urgența privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal publicat, joi, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). "Nivelul contribuțiilor…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) a anuntat, miercuri, ca a demarat procedurile premergatoare pentru restituirea donatiilor efectuate in cadrul subscriptiei publice cu scopul achizitionarii sculpturii ”Cumintenia Pamantului”. Termenul limita pana la care poate fi depusa cererea de…