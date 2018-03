Stiri pe aceeasi tema

- Toate produsele importate in țara noastra ar putea avea etichete și instrucțiuni de folosire in limba romana, potrivit unui proiect legislativ inițiat la Senat. Inițiativa face referire mai ales la mașini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile, care vor cuprinde meniul și instrucțiunile de folosire…

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Potrivit proiectului, invațamantul obligatoriu in Romania va fi de 15 ani și va cuprinde și ultimii 2 ani ai invatamantului prescolar (grupa mijlocie și grupa mare de la gradinița).S-au inregistrat 178 de voturi „pentru”, 25 de voturi „impotriva” si 55 de abtineri. „Situatia actuala reprezinta…

- Jurnalisti de limba romana din Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Albania viziteaza Romania in perioada 26-30 martie, la invitatia Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in cadrul programului „Itinerar Centenar pentru jurnalisti romani din afara granitelor” derulat de minister. Deputatul…

- Studentii de peste 26 de ani vor circula din nou gratuit, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Senat, se arata intr-un comunicat al Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Proiectul va fi trimis Administr...

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana. Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificare este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Legea referendumului intra luni la votul final in Senat, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza AGERPRES . “Am discutat despre modificarea Legii referendumului, astazi intra in votul final de la Senat, speram sa se adopte modificarile si sa ajunga la Camera Deputatilor, urmand ca aici,…

- „Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum: aici, romanii din Republica Moldova au dat in 1989 batalia pentru limba romana. 300.000 de romani din Republica Moldova au cerut ca limba romana…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader, la Parlament. Ministerul Justiției a precizat ca se au in vedere masuri…

- Comisia de la Venetia a publicat o opinie referitoare la initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor declarate de utilitate publica, dupa ce aceasta nu a mai fost dezbatuta din lipsa de cvorum.Proiectul…

- Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. Sesizarea la CCR a fost formulata de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP, precizeaza Agerpres. Proiectul ...

- UDMR clasifica drept “rusinoasa” decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de a admite sesizarea privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. “Decizia Curții Constituționale este revoltatoare. Suntem dezamagiți, comunitatea noastra este…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md. '(...) Cunoastem ca peste…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala.Actul normativ…

- Dupa ani in care au dat tonul in piata, samsarii de masini intra in vizorul autoritatilor. 41 de deputati si senatori vor sa modifice Codul Fiscal astfel incat doar firmele sa poata sa cumpere masini la mana a doua de peste hotare. Mai mult, persoanele fizice vor avea voie să achiziţioneze…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Curtea Constitutionala de la Kiev a declarat miercuri drept neconstitutionala Legea cu privire la principiile politicii lingvistice de stat in Ucraina, numita si legea "Kivalov-Kolesnicenko", dupa autorii ei, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara…

- Raport favorabil in Comisie: Vinerea Mare, zi nelucratoare Deputatul UDMR Szabo Odon a initiat un proiect legislativ prin care propune ca Vinerea Mare sa fie declarata libera. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Proiectul de lege 52/2018 a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, ALDE și UDMR și prevede dreptul de ocupare temporara și de trecere pentru utilitați publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate. Se creeaza astfel, sustin USR-istii, premise pentru distrugerea…

- Violul ar putea fi considerat o crima și pedepsit cu inchisoare pe viața. Proiectul de lege, semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, a fost depus in Parlament, la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Inițiatorul afirma ca actuala legislație, care prevede un maxim de pedeapsa de 18…

- Serviciile de Securitate din Ucraina au prezentat intențiile autoritaților ruse, de incendiere a școlilor cu predare in limba romana de pe teritoriul sau.Citeste si: INGRIJORATOR – Romania, locul doi IN LUME la emigratie: 3,4 MILIOANE de romani au plecat din tara in ultimul deceniu Coaliția…

- Proiectul legii plafonarii dobanzilor la credite a fost aprobat saptamana aceasta in Senat. Acesta vizeaza limitarea dobanzilor la imprumuturile in lei. Specialiștii care au participat la un eveniment organizat de Finmedia susțin ca legea afecteaza consumatorii, in special pe cei cu un venit mic.

- Deputații au aprobat proiectul de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat, astfel incat merge la promulgare, potrivit Agerpres. Deputat PNL Florica Cherecheș, inițiator,…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- Deputații au adoptat astazi Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 prin care toți preșcolarii și școlarii din Romania, de la stat și de la privat, vor primi zilnic, cate un pachet care va conține produse de patiserie, lactate, banane, legume și fructe autohtone. De asemenea, elevii vor…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Noile norme de functionare a scolilor cu predare in limba romana din Transnistria ar urma sa intre in vigoare incepand de miercuri, dupa ce asa-zisul presedinte transnistrean Vadim Krasnoselski a promulgat cu o zi in urma completarile la un proiect de lege in acest sens, relateaza portalul Deschide.md.…

- Clujenii comanda pe Emag de pe mobil. Produsele de copii, electrocasnicele și accesoriile de telefoane, cele mai cautate 51% dintre comenzile pe magazinul pe internet au fost plasate de pe dispozitive mobile in 2017, primul an in care traficul de pe acestea a depașit lunar pragul de 60%. Cele mai multe…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii…

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Liviu Marian Pop, ministrul Educatiei Nationale, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu proiectul noii legi a educatiei nationale, in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Administratia Prezidentiala, si ca principalul…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Legea privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare a fost publicata astazi in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceasta prevede asigurarea unui nivel mai inalt de protectie a consumatorului, informeaza MOLDPRES. Proiectul va oferi persoanelor cadrul legal necesar pentru…

- Elevii trebuie sa predea telefoanele mobile la intrarea in clase, le este interzis sa mai faca serviciul pe scoala si vor primi nota unu pe loc daca vor fi prinsi in timp ce copiaza la teste. Sunt doar cateva dintre schimbarile pe care ministrul Educatiei, Liviu Pop, le impune odata cu modificarea regulamentului…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- In tara in care jumatate din populatie nu are apa curenta si canalizare, aberatiile curg ca la robinet. Ultima tampenie ne spune ca orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru intervenții la incendiu. Asa au decretat mintile celor de la Ministerul Dezvoltarii.…

- Toți cei care locuiesc la casa in Romania vor trebuie sa dețina hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții in caz de incendiu, potrivit proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii la sfarșitul lunii decembrie.Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…