- Pedeapsa cu inchisoarea pentru neprezentarea la audierile comisiilor parlamentare de ancheta Persoanele care nu se prezinta la comisiile parlamentare de ancheta si cele care nu furnizeaza informatiile solicitate, documentele sau mijloacele de proba detinute acestor foruri se considera ca au comis o…

- Propunerea legislativa este asumata de parlamentarii membri sau fosti membri ai Comisiei SRI si are ca motivare faptul ca „evaluarea amenintarii teroriste la adresa Romaniei a evidentiat o schimbare de paradigma prin trecerea de la o amenintare generica la una punctuala". Proiectul legislativ…

- In data de 27 februarie, ora 12:00, a avut loc prima sedinta a Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii Directorului Serviciului de Protectie si Paza / Pahonțu Lucian-Silvan, a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția…

- Marti, 27 februarie a.c., si-a reluat activitatea Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. La ședința saptamanala au participat toti membrii Comisiei. Lucrarile sedintei au…

- „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal reglementeaza cotele de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. La articolul 291 alineatul (2) din legea sus mentionata se reglementeaza aplicarea cotei reduse de 9% pentru livrarea de alimente. Prin proiectul de lege anexat propunem eliminarea taxei pe valoarea…

- Curtea Constituționala a stabilit termenul pentru judecarea sesizarii PNL pe tema inființarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru SPP. Hotararea votata marți de Parlament va ajunge pe masa judecatorilor constituționali in data de 14 martie.iberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala…

- Partidul Național Liberal (PNL) a atacat la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) hotararea din 20 februarie 2018 a Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu…

- Romanii vor putea adauga inca o zi in ”portofoliul” de zile libere. Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere.Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta…

- Deputatul Victor Ponta crede ca infiintarea Comisiei de ancheta privind SPP este una din "pacalelile" PSD, sustinand ca acest subiect este lansat pentru a nu se vorbi ca "Legea salarizarii este un dezastru" si de "toate nebuniile din Codul Fiscal". Ponta a afirmat ca nu a avut nicio problema cu SPP,…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis convocarea pentru marti, la ora 14,00, a plenului comun, pe ordinea de zi aflandu-se infiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP. Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite pentru…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis joi convocarea pentru marti la ora 14,00 a plenului comun, pe ordinea de zi aflandu-se infiintarea comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP. Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au anuntat joi ca infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa in plenul reunit marti, la ora 14.00. Potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. "Astfel de rapoarte nu…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, a primit din partea Comisiei juridice a Senatului, in noiembrie 2017, raport favorabil cu amendamente."Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea unor parlamentari social-democrati in comisiile speciale si cele permanente, printre care a lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Potrivit documentelor care se afla pe ordinea de zi a plenului comun…

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea unor parlamentari social-democrati in comisiile speciale si cele permanente, printre care a lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Potrivit documentelor care se afla pe ordinea de zi a plenului…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu (foto) in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de astazi, la care a participat si Liviu Dragnea. (Badalau tocmai se mutase in cel mai spațios birou de…

- Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice. Propunerea legislativa…

- Deputata PSD Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai putea ocupa o functie publica…

- Deputatl PSD Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“ a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinte la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai putea ocupa o functie publica…

- "Pe 23 ianuarie o sa discutam raportul final. In acest moment, raportul este finalizat in proportie de 90%, mai trebuie sa se uite pe el cativa colegi din comisie. In mare parte sunt valabile concluziile din raportul partial de asta-vara pe care noi l-am votat in comisie. Am mai adus niste completari…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actul normativ prevede ca introducerea…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ…

- In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu, initiatorii considera ca aplicarea unei sanctiuni penale trebuie sa intervina numai cand fapta este savarsita intr-o forma grava, si anume cand fapta a cauzat o paguba materiala substantiala, respectiv numai pentru…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, vineri, 22 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 95 impotriva. A fost adoptat si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 90 impotriva. In sedinta comuna a celor doua Camere…

- Plenul Reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, vineri, cu 253 de voturi „pentru" si 95 de voturi „impotriva", solicitarea transmisa de președintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, de prelungire a termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care marcheaza inceputul decisiv al scoaterii…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- "Am avut o discutie in aceasta dimineata cu domnul senator Baciu care si-a motivat eroarea votului dat prin simplul fapt ca nu a fost prezent la sedinta de grup de ieri (luni-n.r.) dimineata, convocata de domnul presedinte Traian Basescu prin care foarte clar s-a trasat decizia de a vota in bloc…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Au fost inregistrate 80 de voturi pentru. Senatorii au adoptat cateva amendamente propuse de Serban…

- Legile Justiției | Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, condusa de un procuror sef Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni seara dezbaterile la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce, in prealabil, a dezbatut timp de noua ore…

- Raportul la proiectul care modifica Statutul magistratilor, adoptat. Ce prevad noile amendamente Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat, luni, Raport de admitere, cu amendamente, la proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor. Raportul a fost adoptat…

- Comisia pentru legile Justitiei a reglementat, luni, capitolul din proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor referitoare la raspunderea magistratilor, noile amendamente urmand a fi incluse in Raportul care va fi transmis plenului Senatului, care este Camera decizionala.

- "Presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura data, numirea in functiile de conducere prevazute la la alin) 1, - sefii de parchete -, aducand la cunostinta publicului motivele refuzului", spune amendamentul la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, votat de parlamentari, care urmeaza…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE.Comisia…

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Votul final, in Senat, pe cele trei proiecte mari ar urma sa fie dat saptamana aceasta. In…

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, au fost respinse, miercuri, de Curtea Constitutionala, transmite News.ro . UPDATE 12.44: Sesizarile PNL si USR privind hotararea…