- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a depus la inceputul unii martie un proiect de lege de modificare si completare a Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, care vizeaza reducerea duratei proceselor, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Cazanciuc.

- Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitați și validari a Senatului, senatorul Robert Cazanciuc, a initiat, alaturi de un numar de 21 de senatori si deputati PSD, procedura de modificare si completare a Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Propunerea legislativa…

- Senat: Radarele, instalate doar pe mașini cu insemnele Poliției Rutiere Foto: Arhiva/ Poliția Româna Radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu însemnele distinctive ale Politiei rutiere, potrivit unei initiative legislative adoptate, astazi, de Senat. Propunerea …

- In favoarea actului normativ au votat 92 de senatori si unul a fost impotriva. Potrivit proiectului initiat de 16 parlamentari PNL, dispozitivele fixe sau mobile destinate masurarii vitezei se vor instala exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale Politiei rutiere.…

- "Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucratorilor politiei rutiere nu se acorda niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite si din dorinta…

- Doisprezece senatori și deputați PSD au depus o propunere legislativa prin care anumiți polițiști și militari ar putea beneficia de bani de la stat pentru a-și plati ratele la casa. Propunerea legislativa a fost depusa la Camera Deputaților (aceasta este prima camera sesizata) și urmeaza sa intre la…

- Senatorul PSD Liviu Pop a initiat un proiect pentru introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi, motivand ca acest lucru i-ar stimula sa fie mai competitive și ar ajuta si pe cei defavorizati. Liviu Pop, fost ministru al Educației, a inițiat acest proiect legislative, prin care propune…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinând deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, în calitate de prima Camera sesizata.

- Ora de vara 2018. Romanii afectati de trecerea la ora de vara din fiecare an ar putea sa scape de acest chin. Un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere ar putea sa elimine trecerea la ora de vara.Acest proiect apare in aceeasi perioada in care Parlamentul European a solicitat…

- ORA DE VARA 2018, schimbari importante.Vezi cum vor fi afectati toti romanii in martie Romanii afectați de trecerea la ora de vara din fiecare an ar putea sa scape de acest chin. Un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere ar putea sa elimine trecerea la ora de vara. Acest…

- De anul viitor am putea avea cota TVA redusa la 9% pentru toate utilitațile, daca un proiect legislativ va fi votat de senatori și deputați in aceasta forma. Propunerea legislativa de modificare a Codului fiscal, depusa in dezbatere publica la Senat de mai mulți parlamentari UDMR, prevede ca energia…

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- Mai mulți parlamentari propun infiintarea Muzeului Centenarului Marii Uniri ca instituție publica aflata in subordinea Ministerului Culturii. Scopul principal al acesteia este documentarea, cercetarea istorica și expunerea catre public prin conferințe și expoziții, a evenimentelor care au dus la Marea…

- Deputații vor vota un proiect legislativ care prevede sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. Propunerea a fost respinsa recent…

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat tacit miercuri un proiect de lege potrivit caruia propunerile care urmeaza sa fie facute de grupurile parlamentare pentru Consiliile de Administratie de la SRR si SRTV cresc de la 8 la...

- Senatorii din Comisia Juridica au dat, marți, un raport favorabil unui proiect legislativ ce vizeaza interzicerea radarelor ascunse. Autorii propunerii legislative vor ca radarele sa fie instalate exclusiv pe mașini inscripționate ale Poliției. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Liviu Dragnea este destinatarul unei scrisori din partea unuia dintre liderii Opoziției. Eugen Tomac, deputat PMP și liderul grupului popularilor din Camera, ii cere șefului PSD sa trimita spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a proiectului de lege privind alegerea primarilor…

- Primaria Iasi vrea sa cumpere sute de camere video cu 55 de milioane de lei, acestea urmand sa fie amplasate in parcuri, piete aglomerate, spitale, scoli si zone de agrement. Autoritatile urmaresc reducerea infractionalitatii si a timpilor de interventie. Reprezentantii municipalitatii…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, a fost adoptata de Senat, cu 81 voturi „pentru”, 19 voturi “impotriva” si patru abtineri. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot…

- „Grupurile parlamentare ale PMP și PNL au atacat la Curtea Constituționala legea prin care se inființeaza, in urma unui troc politic intre PSD și UDMR, Liceul teoretic Romano-Catolic cu predare exclusiv in limba maghiara la Tirgu Mureș. Este pentru prima data in Romania cand pentru inființarea…

- Propunerea legislativa initiata de mai multi senatori si deputati ai UDMR, care in prima faza trecuse de Camera Deputatilor, a primit, miercuri, unda verde si in Senat. Este vorba despre propunerea privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, ca unitate de invatamant cu clase…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- Soferii care circula fara rovinieta si nu primesc amenda in patru luni, scapa de aceasta contraventie. Pana acum, termenul de prescriere a faptei era de sase luni. In plus, amenda nu va mai fi insotita de o dovada. Sunt prevederi dintr-un proiect de lege ce a primit, marti, vot final, la Camera Deputatilor.…

- Propunerea legislativa ca ziua de 10 mai sa devina Ziua Independentei Nationale a Romaniei a fost adoptata tacit luni de Senat. Aceasta propunere a avut ca termen pentru dezbatere si vot final in Senat data de 20 decembrie. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare declararea zilei de 10…

- Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, in sensul prevederii exprese a obligativitatii publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a opiniei separate sau, dupa caz, a opiniei concurente,…

- Deputații și senatorii ar putea nevoie de aviz psihologic la depunerea candidaturilor la Senat și la Camera Deputaților, daca un proiect legislativ care prevede aceasta obligativitate va fi adoptat. Actul normativ inițiat de un deputat PNL este argumentat de faptul ca mai multe categorii de angajați…

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- ANCOM propune scaderea tarifelor de portare pentru numerele de mobil si fix avand in vedere volumul mare de numere portate la nivel national si de faptul ca aceste tarife nu au fost modificate din 2010, a declarat luni presedintele Autoritatii, Sorin Grindeanu. "Tinand cont de volumul…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Gica Popescu, manager de proiect Euro 2020! Fostul mare internațional a acceptat miercuri propunerea premierului Tudose. Dupa o luna de gandire, Gica Popescu, 50 de ani, a acceptat propunerea cabinetului Tudose de a ocupa poziția de manager de proiect Euro 2020 in ceea ce privește probleme de organizare.…

- • Tehnocratii, in VIZOR! • Comisie de ancheta pentru CEO si CEH Un numar de 155 de parlamentari au semnat propunerea senatorului Haralambie Vochițoiu și vor sa inființeze o Comisie parlamentara de ancheta privind situația celor doua entitați energetice: Complexul Energetic Hunedoara…

- Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala…

- O propunere legislativa depusa, pe 18 decembrie, la Camera Deputatilor, de catre mai multi parlamentari PSD, prevede executarea la domiciliu a pedepselor cu inchisoarea de pana la 3 ani, precum si un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, scrie Agerpres. Cele mai multe pedepse sunt intre…

- Parlamentarii propun ca agenții economici care se incadreaza in plata impozitului pe profit in limita de 1% sa poata opta pentru evidența contabilitații simplificate. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal a fost respinsa in prima camera sesizata,…

- Parlamentarii propun modificarea Legii educației pentru ca diplomele obținute in strainatate, de cetațeni romani sau straini, sa fie recunoscute de Ministerul Educației fara niciun fel de cost. In prezent, pentru astfel de situații legea stabilește o „taxa de evaluare dosar” in cuantum de 50 de lei.…

- Faptele care au determinat conflictul de interese sau starea de incompatibilitate se prescriu in termen de trei ani de la data savarsirii lor, potrivit unei propuneri legislative semnata de 105 parlamentari PSD si inregistrata joi la Camera Deputatilor.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al…

- Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului, prefectii si subprefectii, primarii, viceprimarii, primarul general si viceprimarii Capitalei, precum si presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene vor putea detine…

- Ministrii, parlamentarii, primarii si prefectii ar putea fi comercianti persoane fizice. Proiectul initiat de UDMR va fi supus votului final al Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, astazi. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR,…

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare…

- Finantarea vine de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), aproximativ 1,4 milioane lei, restul banilor necesari fiind asigurati prin cofinantare cu Consiliul Judetean Iasi. Termenul pentru realizarea obiectivului, care include si darea acestuia…

- Actul normativ, adoptat in urma cu o saptamana de Camera Deputatilor, a primit luni seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, dupa analizarea amendamentelor formulate de senatori. Parlamentarii Comisiei au adus o serie de modificari formei proiectului…

- Propunerea legislativa care modifica legea ANI , și care scapa de decizii de incompatibilitate mai mulți parlamentari, initiata de social-democratul Florin Iordache, a trecut, luni, de comisia juridica a Senatului și urmeaza sa intre la votul final, in plen. In forma votata de senatorii juriști, se…

- Senatorul PSD, Marian Pavel, a propus un amendament de clarificare al unui articol adoptat de Camera Deputatilor, acesta fiind admis. „Interdictiile aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator si/sau deputat in oricare dintre mandatele cuprinse in perioada 2007-2013 in temeiul art.25…