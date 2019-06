Stiri pe aceeasi tema

- „Prezenta propunere de modificare a Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor urmareste sa introduca o serie de modificari cu scopul de a proteja locatarii de eventualele abuzuri comise de orice persoana…

- Toate unitațile de invațamant ce functioneaza in regim cresa sau gradinita din Romania ar urma sa fie dotate cu camere video si audio de supraveghere, inclusiv in clase. Prevederile se regasesc intr-un proiect de completare a Legii educatiei, propus la Camera Deputatilor. Inițiatorii susțin ca aceasta…

- Personalul medico-sanitar s-ar putea pensiona la cerere, fara penalitați, potrivit unui proiect legislativ inregistrat la Senat. Parlamentarii propun incadrarea activitații desfașurate de catre categoriile de personal medico-sanitar, inclusiv de persoanele care efectueaza garzi peste programul normal…

- Mai mulți parlamentari PSD au depus la Senat un proiect pentru modificarea Codului Fiscal prin introducerea obligativitații pentru firme sa aloce sume, deductibile din 30% din impozitul pe profit, sponsorizarilor, inclusiv asociațiile din domeniul sportului, transmite Mediafax.Propunerea legislativa…

- Un proiect de lege care marește suma alocata unui tichet de masa de la 15,18 lei cat este in prezent, la 20 lei, a fost inițiat la Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare a fost inregistrata…

- "Aceasta initiativa cetateneasca, sustinuta de USR cu toata energia, modifica in mod obligatoriu Constitutia. Nu este un referendum consultativ, precum cel pe care il va organiza presedintele pe 26 mai (...). Acest referendum, ca si cel pentru 300 de parlamentari, este consultativ, cetatenii spun…

- Persoanele care doresc sa-și schimbe reședința nu vor mai putea primi viza de flotant daca la respectiva adresa sunt inregistrate prea multe persoane, prevede un proiect de lege ce a fost adoptat tacit la Senat. Potrivit inițiatorului, pentru a beneficia de anumite avantaje, multe persoane iși doresc…

- Deputatul ALDE Stefan Baisanu a depus la Senat, in procedura de urgenta, un proiect pentru modificarea si completarea Legii privind... The post Proiect: Angajatii care nu folosesc voucherele de vacanta ar putea primi bani sau tichete de masa appeared first on Renasterea banateana .