Stiri pe aceeasi tema

- Petitia lansata online pentru legea anti-camatarie, in care se doreste consultarea populatiei pentru sprijinirea initiativei depusa in Parlament, va fi sustinuta si in strada, campania #faraabuzuri urmand sa fie demarata saptamana viitoare, la Brasov, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa,…

- Potrivit acestuia, membrii ALDE Brasov ii vor astepta, de saptamana viitoare, pe brasoveni, la corturile care vor fi amplasate in oras, sa-si exprime pozitia inclusiv fata de aceasta initiativa legislativa. Potrivit lui Zamfir, proiectul legislativ ar ajuta peste un milion de romani cu credite la…

- Dragos Nedelcu a declarat, luni seara, dupa calificarea nationalei under 21 a Romaniei in semifinalele Campionatului European de tineret, ca locul I ocupat de tricolori in grupa este pe deplin meritat.

- ”Cred ca venit momentul adevarului in privinta luptei pe care o duc din 2010 incoace, lupta la care s-a raliat cu entuziasm, din 2015, senatorul Dan Zamfir. E o lupta pentru un mare numar de persoane (constiente sau nu de abuzurile carora le sunt supuse), si nicidecum pentru noi. Eu nu am credite…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Mihai Fifor, a reactionat pe pagina sa de Facebook cu privire la semnarea acordului dintre liderii partidelor de opozitie si presedintele Klaus Iohannis. De la semnarea acordului au lipsit reprezentantii PSD si ALDE, dar si cei de la UDMR.

- "Fondul de Dezvoltare si Investitii si-a aratat utilitatea inca din prima saptamana de functionare. In doar 6 zile s-au depus 310 proiecte in valoare de peste 2,5 miliarde de lei. Cele mai multe solicitari fac referire la infrastructura de transport, apa si canalizare, retele de energie electrica…

- Bucurie mare in tabara ALDE, dupa ce judecatorii l-au achitat definitiv pe Calin Popescu Tariceanu in procesul in care a fost judecat pentru acuzatia de marturie mincinoasa. Senatorul ALDE Daniel Zamfir a scris pe Facebook ca, deși a fost etichetat de președintele Klaus Iohannis drept ”penal”, ”Tariceanu…

- "Din pacate, din nou, constatam cu dezamagire ca un politician roman se foloseste de termenul „Holocaust" intr-un context total nepotrivit. Moartea a milioane de oameni nevinovati nu trebuie minimalizata, iar atrocitatile razboiului nu trebuie sa-si gaseasca locul in campania electorala a vreunui…