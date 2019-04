Proiect inedit pentru protejarea zonelor umede Senatorul independent Ion Ganea a depus la Senat, un proiect de lege pentru inființarea Comitetului Național Ramsar, organism responsabil de elaborarea și implementarea strategiei privind gestionarea zonelor umede din Romania, potrivit Mediafax. Citește și: Meteorologii au emis prognoza - Cum va fi vremea de Paști Propunerea legislativa urmarește completarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011. Potrivit inițiativei lui Ion Ganea,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

