Stiri pe aceeasi tema

- Moldova isi imbunatateste pozitia mondiala in clasamentele privind libertatea de circulatie. Potrivit topului realizat de compania "Henley & Partners", la nivel global, tara noastra ocupa locul 46.Moldovenii pot calatori fara vize in 112 state ale lumii.

- Moldovenii au iesit sambata, 15 septembrie, sa faca ordine in spatiile publice, marcand astfel Ziua Globala a Curateniei. Desi actiunea a fost anuntata pentru ora 10.00, catre ora 09.00 aproape 50 de chisinauieni munceau deja in Parcul Valea Morilor, raspunzand astfel la indemnul Miscarii civice „Hai,…

- "Moldovenii" n-au talent! Qaka se alatura unei liste de jucatori care au fost aduși in ultimele 5 sezoane de la formații din Moldova, dar care n-au confirmat in tricoul roș-albastru. 3 luni și 17 zile a durat experiența albanezului Kamer Qaka la FCSB. Dupa doar 7 meciuri in tricoul vicecampioanei,…

- Kamer Qaka revine la Poli Iași. Mijlocasul fusese adus din Moldova de FCSB acu, trei luni. Albanezul a adunat doar 381 de minute, pe parcursul a sapte meciuri. Nu a inscris pentru echipa lui Nicolae Dica. Qaka a intrat in dizgratia patronului clubului, iar Gigi Becali a anuntat public ca vrea sa renunte…

- Dezvaluirile unui emigrant moldovean: Suntem robi și degradam intelectual / Ludmila Sandu a plecat în Italia, în cautarea unui loc de munca, în 1999. Erau timpuri grele, când moldovenii primeau, în loc de salarii, crupe și paste. Lucra pe atunci profesoara de franceza…

- Cu ceva mai mult de jumatate de secol inainte, in primii ani ai existentei teritoriului si ai constructiei teritorialitatii romanesti, I.C. Bratianu vorbea exact pe dos despre cele doua populatii ale primelor fragmente ale romanitatii: „Cine dintre noi de dincoace de Milcov a vizitat Moldova a vazut…

- Cea mai lunga eclipsa totala de Luna din secolul XXI gaseste satelitul natural al Pamantului la apogeu - in cel mai indepartat punct al orbitei sale eliptice in jurul Pamantului - formand un "cuplu" inedit pe bolta cereasca cu planeta Marte aflata in cel mai apropiat punct de Pamant al orbitei sale…