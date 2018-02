Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parlamentari liberali propun ca actualul program „Rabla” sa fie inlocuit cu vouchere pentru achiziționarea de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice. Potrivit inițiatorilor, nu toți cei care vor o mașina noua, și dețin o rabla, pot acoperi…

- O noua lege, care prevede ca actualul program național Rabla sa fie inlocuit cu vouchere pentru panouri solare sau centrale termice, a fost inițiata la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Actul normativ este argumentat de faptul ca programul Rabla nu a avut efectele scontate inițial, ci a incurajat…

- Mai mulți parlamentari liberali propun ca actualul program „Rabla” sa fie inlocuit cu vouchere pentru achiziționarea de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice. Potrivit inițiatorilor, nu toți cei care vor o mașina noua, și dețin o rabla, pot acoperi…

- Persoanele care au masini mai vechi de 12 ani, le pot da spre casare si pot primi in schimb suma de 4.500 lei cu care sa-si cumpere doar panouri solare sau centrale termice cu coeficient de poluare redus si surse alternativ/ecologice.

- Romanii ar putea sa primeasca, in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar și reducerea…

- O parte din suma corespunzatoare ajutorului social ar putea fi acordata in tichete alimentare, prevede un proiect legislativ de modificare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, inițiat la Senat. Masura ar fi una de protecție sociala, mai ales ca ajutorul social in sine este o forma de…

- Deși avem cea mai mare rata a proprietarilor de locuințe din Europa, 96%, fața de media europeana care este de 69,5%, suntem proprietari pe cele mai mici și mai vechi case de pe continent, potrivit informațiilor furnizate de bancile pentru locuințe din Romania. „Romanii sunt proprietari pe o bojdeuca…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, începând înca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii

- In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. De altfel, fiecare persoana…

- Angajatii MAI si MApN vor pleca, anul acesta, in concedii pe banii lor, urmand ca la intoarcere sa deconteze cheltuielile in limita a 1.450 lei, cat este valoarea unui voucher de vacanta. Reprezentantii celor doua ministere au invocat regulile de protectie a datelor cu caracter personal si a celor institutionale,…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, instituţia a mai decis și majorarea ratei…

- Confortul locuinței nu mai este de mult o chestiune lasata pe locul doi. Dincolo de design și funcționalitate, locuințele moderne au nevoie de confort. Ambianța placuta indiferent de anotimp este ceva obișnuit in zilele noastre.

- Membrii comunitatii Declic vor duce luni, in Senat, petitia „Toti pentru justitie” semnata de peste 142.000 de oameni, prin care au cerut sefilor celor doua Camere ale Parlamentului sa nu modifice legile justitiei. Ei vor aseza simbolic un covor de hartie in fata plenului, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, actual presedinte al Comisiei de Invatamant din Senat, a declarat luni ca vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar, evaluarea elevilor urmand sa fie facuta dupa un model european, noteaza News.ro.

- Fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, actual presedinte al Comisiei de Invatamant din Senat, a declarat, luni, ca vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar, evaluarea elevilor urmand sa fie facuta dupa un model european, informeaza news.ro..Intrebat ce parere are despre propunerea…

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- S-au aflat sumele pe care le vor primi romanii care renunta la masinile vechi! Acestia ar putea incasa intre 6.500 si 9.200 de lei daca isi iau una noua prin programul Rabla, care se va desfasura si anul acesta. Nu se stie, insa, cat vor mai avea de asteptat pana vor putea incepe demersurile, deoarece…

- In acest an, Administrația Fondului pentru Mediu va derula Programul „Casa Verde” privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, pentru care s-au alocat 44 milioane lei pentru finantarea contractelor in vigoare si 95 milioane lei pentru contracte noi si se estimeaza…

- Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuintei, astfel incat sa utilizeze energie regenerabila, vor putea solicita de la stat o suma de pana la 8.000 de lei, prin programul Casa Verde, scrie avocatnet.ro . Mai exact, persoanele fizice vor putea…

- Ajutor de stat de 8.000 de lei pentru eficientizarea sistemelor de incalzire a casei Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuinței, astfel incat sa utilizeze energie regenerabila, vor putea solicita de la stat o suma de pana la 8.000…

- Taxa de utilizare a drumurilor naționale, cunoscuta drept rovinieta, s-ar putea tripla pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone. Masura apare intr-un proiect de ordonanta al Guvernului, proiect criticat de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri…

- Revolta printre locuitorii din Micro IV dupa ce, sustin ei, in cartier si-a facut aparitia joi dimineata un reprezentant al Asociatiei “Painea Vietii”. Asociatia urmareste de cateva luni de zile sa puna mana pe cladirea in care a functionat centrala termica din cartier si, dupa ceva timp in care proiectul…

- Automobilele alimentate cu lumina solara au fost un vis pe care multi il credeau imposibil de realizat. Dar inventatorii din spatele Lightyear One au facut exceptie de la aceasta, anuntand ca in 2019 vom avea prima masina de acest fel.

- Centenarul Marii Uniri este un bun prilej de a discuta despre Romania, de a ne bucura impreuna, toti romanii, indiferent unde se afla ei astazi, de succesul unui proiect politic pentru care promotorii sai vor trebui omagiati cum se cuvine, se precizeaza intr-un comunicat al Biroului Prezidiului Academiei…

- Mașinile vechi au sufocat piața auto de la noi din țara. Anul trecut, dupa eliminarea timbrului de mediu, vanzarile au explodat. Romanii au cumparat un milion de mașini vechi, jumatate aduse din import. Doar 10 la suta dintre acestea au fost verificate serios.

- Am pașit in noul an și ne aflam deja in spațiul revoluției fiscale. Va prezentam cateva dintre schimbarile care au fost facute in acest domeniu. Astfel, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, pentru anumite categorii de firme – cele cu datorii la plata și cele in insolvența – masura plații defalcate…

- Fotocredit: Audi Audi a prelungit in Germania programul "rabla" dedicat mașinilor diesel mai vechi, clienții interesați putand astfel cumpara la un preț redus un model EURO 6 nou pana la data de 31 martie 2018. Demarat in vara anului trecut și gandit a se termina la finele anului ce tocmai s-a…

- Guvernul Romaniei este obligat de un calendar stabilit cu Uniunea Europeana ca, pana in aprilie 2018, sa elimine subvenția pentru energia termica acordata acum populației, cu excepția unor grupuri vulnerabile.

- Parlamentarii doresc combaterea hartuirii morale la locul de munca, prin reglementarea acesteia in legislatia nationala, fapta putand fi sanctionata disciplinar, contraventional si chiar penal. In acest sens, la Senat a fost pus in dezbatere publica, in data de 20 decembrie, propunerea legislativa pentru…

- Mai mulți parlamentari au initiat o propune legislativa care prevede ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. Propunerea legislativa pentru modificarea…

- Aproape jumatate de milion de masini second hand s-au inmatriculat de la inceputul anului in Romania, dupa ce in februarie a fost eliminat timbrul de mediu. Pentru multe dintre aceste autoturisme vechi, insa, romanii ar putea plati din 2018, anual, o taxa impovaratoare. Parcul auto din Romania…

- Mouscron a confirmat, luni, ca a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabila a intelegerii cu mijlocasul croat Antun Palic, in varsta de 29 de ani. Aventura mijlocasului in Belgia a luat sfarsit dupa numai patru luni si trei meciuri sub comanda lui Mircea Rednic. Fostul capitan…

- Pacienții vor putea face donații sau plați suplimentare catre spitale. Prevederea este inclusa intr-un proiect depus la Senat. Astfel, ar urma sa fie evitate „cadourile” care constau – de cele mai multe ori – in plicuri cu bani pentru medici si personal sanitar. Potrivit initiatorilor, “dreptul la recunoștința”…

- Comisia de Buget Finanțe a dezbatut mai bine de 14 ore amendamentele la Legea bugetului de stat pe 2018. Chiar la finalul ședinței au explodat nervii și am avut parte de o disputa intre cei doi președinți de la Camera Deputaților și Senat, Viorel Ștefan și Eugen Teodorovici, amandoi de la PSD.Scanteia…

- Un proiect de lege aflat in dezbateri la Senat prevede ca primarii sa poata folosi cel mult 5% din veniturile bugetelor locale pentru sarbatori, evenimente, festivaluri și alte asemenea cheltuieli. Inițiativa legislativa este justificata de faptul ca multe primarii au alocat sume mari de bani pentru…

- Jucatoarea Alexandra Cadantu, locul 158 WTA, a fost eliminata, marti, in runda inaugurala a turneului ITF de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare de 100.000 de dolari. Cadantu a pierdut, cu scorul de 6-2, 6-1, intr-o ora si 29 de minute de joc,…

- Arsenal Londra mizeaza, incepand de azi, de serviciile unui roman. Stelian Farcau are 42 de ani si a fost angajat de clubul londonez ca scouter pentru zona de Sud Est a Europei. ”Ma bucur sa va anunt ca de astazi cariera mea profesionala intra intr-o noua etapa. Multumesc clubului Arsenal Londra…

- Romanii ar putea avea o noua zi libera, de anul viitor. Un proiect de lege propune ca Vinerea Mare sa devina sarbatoare legala, nelucratoare. Potrivit initiatorilor, Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui si este una dintre cele trei zile de sarbatoare religioase…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri o lege care le ofera șansa tuturor persoanelor ce dețin un permis local de port-arma sa calatoreasca inarmate in oricare din statele americane, informeaza AFP, Reuters și EFE. Textul propus de republicani a fost adoptat cu o majoritate de…

- Potrivit unui proiect de act normativ adoptat tacit in Senat, salariații ar putea primi de la angajatori, in fiecare luna, tichete pentru sport și tichete culturale. Astfel, angajații ar putea sa foloseasca tichetele pentru a se duce in centre de fitness sau pentru a-și cumpara echipamente, dar și pentru…

- Reducerea impozitelor auto este propusa intr-un proiect de act normativ inregistrat de curand la Senat pentru dezbatere. Taxele incasate de catre stat de la posesorii de autoturisme și motociclete ar putea scadea considerabil, in special in cazul vehiculelor cu o capacitate cilindrica mare. Astfel,…

- Personalul tehnic-economic-secretariat-administrativ (TESA) din cadrul Spitalelor de Pneumoftiziologie (TBC) ar putea sa beneficieze de sporul pentru conditii deosebit de periculoase – reprezentand 85% din salariul de baza. Acest sport a fost scos, odata cu intrarea in vigoare a Legii salarizarii unitare.…

- EXCLUSIV 5,3 milioane de euro pentru modernizarea unui spital din Cluj. Va avea panouri solare si fotovoltaice Un spital din Cluj va fi modernizat serios: se vor amplasa panouri solare si fotovoltaice, vor fi cumparate pompe de caldura, se va introduce iluminatul cu LED, va fi izolata fatada si se vor…

- Mai mulți parlamentari au depus recent la Senat un proiect legislativ care modifica OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, respectiv condițiile de acordare și persoanele care se incadreaza in acestea. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de…

- "Dragi romani, In decembrie 1918 provinciile istorice romanești s-au strans laolalta dupa ani lungi in care au avut toate un singur tel: sa fie impreuna. Acum, dupa un secol, nevoia de a fi impreuna ramane un tel pentru romanii din intreaga lume - atat pentru noi, cei de acasa, cat și pentru…

- Acesta povestește cum in 2015, cand conducea Ministerul Culturii, s-a opus unei masuri care astazi naște controverse și este contestata din toate parțile: trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator, masura susținuta atunci de premierul Ponta, dar și de liberali. ”Pe 27 aprilie 2015,…

- Persoanele care nu vor da publicitații conținutul lucrarilor pe baza carora au fost evaluați și au finalizat cursuri de licența, masterat sau doctorat vor risca nerecunoașterea titlului obținut cu ajutorul respectivei lucrari științifice. Masura este prezenta intr-un proiect de act normativ inregistrat…