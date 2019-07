Proiect inedit al OMV Petrom pentru benzinăriile din Argeş OMV Petrom, cel mai mare operator de benzinarii pe piața din Romania, a inițiat anul trecut un proiect ce a avut ca scop utilizarea energiei solare in stațiile de distribuție carburanți, astfel ca a instalat in cateva benzinarii din țara panouri fotovoltaice cu o capacitate totala de 27 KW. Asa se arata in Raportul de […] Articolul Proiect inedit al OMV Petrom pentru benzinariile din Arges apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emiterea de acțiuni la purtator devine interzisa in Romania, dupa ce președintele Iohannis a semnat proiectul de lege care instituie aceasta interdicție. Legea va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, iar deținatorii acestui tip de acțiuni vor trebui sa le predea in termen de 18…

- Automobile Dacia este pentru al doilea an consecutiv compania privata cu cei mai multi salariati din economie, arata datele pe care Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) le-a comunicat pentru Economica. OMV Petrom coboara pe pozitia a patra in top, cu peste 800 de oameni mai putin pe statele…

- Companiile petroliere trebuie sa afiseze simultan majorarea preturilor la carburanti, pentru ca firmele sa nu se influenteze reciproc, intrucat concurenta pe piata carburantilor este una redusa, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Concurentei. Autoritatea de Concurenţă solicită…

- Autoritatea de Concurenta solicita adoptarea acestei masuri in urma derularii unei anchete sectoriale pe piata comercializarii cu amanuntul de carburanti din Romania. Ancheta a confirmat faptul ca existenta unui lider, care detine aproximativ jumatate din piata, are efect direct asupra modului in…

- Incepand de la jumatatea acestei saptamani, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a pus in functiune pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi din Romania 8 noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta, prin intermediul carora vor fi inregistrate vehiculele care…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi ca sistemul informatic al Spitalului „Victor Babes” este afectat de un atac cibernetic, adaugand ca sunt informatii in acest moment ca exista astfel de atacuri asupra a cinci unitati medicale din Bucuresti. „Avem informatii in acest moment ca exista…

- O firma dintr-o comuna (!) din Prahova, Romania a castigat licitatia organizata de Guvern pentru proiectul cu bani europeni pentru „Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii in banda larga de mare viteza in judetul Arges”. Firma cu pricina anunta inceperea implementarii proiectului care vizeaza mai…

- Incepand cu 15 iunie, agentii economici care doresc sa-si dezvolte investitia in domeniulreciclarii sau sa-si remodernizeze instalatiiletehnologice vor primi ajutor financiar din parteaMinisterului Mediului, prin AdministratiaFondului pentru Mediu. Suma maxima ce poate fi accesata de un operator economic…