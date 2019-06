Legea privind protejarea vietii de familie si reglementarea unor situatii juridice in cazul persoanelor aflate in uniune consensuala ar intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, scrie in proiectul de lege.

„Se afla in uniune consensuala persoanele care conviețuiesc in scopul stabilirii de relații specifice celor de familie, fara a incheia casatoria. Intr-o uniune consensuala se pot afla doar doua persoane, indiferent de sex, care nu sunt intre ele rude in linie dreapta sau rude in linie colaterala pana la al patrulea grad și care au fiecare cel puțin…