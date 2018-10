Proiect: HG pentru drepturi de diurna, cazare, si hrana ale personalului militar si civil aflate la misiuni in afara teritoriului statului roman (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice pune in dezbatere publica un proiect de act normativ prin care creeaza cadrul legal general pe care o societate reglementata de Legea societaților nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata fond…

- Resursele de huila ale Romaniei ar fi suficiente pentru 104 ani, insa exploatarea lor este imposibila, fiind ineficienta economic, astfel ca patru din cele cinci grupuri de la Deva vor fi inchise, se arata in proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2018 - 2030, cu perspectiva anului 2050, publicat…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune ca politistii sa primeasca despagubiri si daca sunt raniti in afara programului de lucru, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica, scrie News.ro.Proiectul de hotarare presupune modificarea si completarea HG nr. 1083/2008…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune ca politistii sa primeasca despagubiri si daca sunt raniti in timpul exercitarii atributiilor in afara programului de lucru, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica.

- Legislatia in vigoare stabileste ca politistii beneficiaza de mai multe tipuri de despagubiri in cazul in care sunt raniti in timpul programului de lucru, insa, un proiect de act normativ propus de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vine in completarea legii si propune ca politistii sa fie despagubiti…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) intentioneaza sa prelungeasca cu doua luni, respectiv pana la 1 noiembrie, perioada de valorificare a lanii precum si a celei pentru depunerea documentelor aferente, astfel incat crescatorii de ovine sa poate beneficia de ajutorul de minimis de 1…

- Ministerul Transporturilor va utiliza fonduri europene in valoare de 131.861 de lei pentru implementarea unor masuri care vor duce la scaderea nivelului de zgomot cauzat de traficul rutier, in conditiile in care Romania este la coada clasamentului european in acest sens, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, considera ca nu este “o situatie usoara” ca sportivii sa aiba o alimentatie echilibrata avand la dispozitie doar 25 de lei pe zi, dar a afirmat ca acestia au nevoie de o dieta, ca trebuie sa se pastreze la o anumita greutate, informeaza news.roAtunci…