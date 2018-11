Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut, arata datele statistice publicate miercuri…

- 'Exista cateva instrumente pe care Statele Unite le au, iar noi nu am desfasurat deocamdata intregul set de instrumente care ar putea submina in mod semnificativ - daca nu chiar sa opreasca de-a dreptul - proiectul', a declarat ambasadorul Sondland, cu prilejul unui eveniment organizat de think-tankul…

- Grupul rus Gazprom intentioneaza sa inceapa constructia sectiunii terestre a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream in 2019, a declarat joi vicepresedintele Gazprom, Alexander Medvedev, transmite RIA Novosti. "Constructia sectiunii offshore a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream…

- Peste 1350 de sportivi din 28 de tari europene vor fi prezenti la finalul lunii la Sala Transilvania din Sibiu, unde vor avea loc doua evenimente de amploare: Cupa Internationala de Taekwon-do ITF pentru Copii si Cadeti (25-26 octombrie) si cea de-a noua editie a Cupei Europei la Taekwon-do ITF (26-28…

- Gazprom este gata sa inceapa livrarile de gaze pe conducta Nord Stream 2 la 1 ianuarie 2020 – a declarat ieri, la Forumul gazelor de la Sankt Petersburg, presedintele concernului rus, Aleksei Miller. Gazoductul, cu o capacitate totala de 55 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, ca si predecesorul…

- ARAD. Cu o experienta si traditie de 28 de ani in organizarea evenimentelor agricole, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad propune si in acest an o editie speciala pentru unul dintre cele mai importante evenimente in domeniul agriculturii din Romania – a 29-a editie…

- In perioada 13-16 septembrie 2018, la Expo Arad se va desfasura cel mai mare targ de agricultura, Agromalim. Evenimentul va reuni peste 280 de expozanți din 11 țari: Romania, Ungaria, Austria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia. Cu o experienta si traditie de 28 de ani…

- Grupul energetic rus Gazprom vrea sa isi majoreze in acest an exporturile spre Europa, dincolo de nivelul record stabilit anul trecut, a declarat, luni, directorul general al filialei Gazprom Export, Elena Burmistrova, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Anul trecut am atins o cifră record…