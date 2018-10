Problemele tinerilor care dupa absolvirea liceului ingroasa randurile somerilor, dar si cele ale angajatorilor care nu gasesc forta de munca, ar putea sa isi gaseasca rezolvare in curand la Buzau. Vineri a avut loc la Buzau conferinta de lansare a proiectului ”Dezvoltarea de competente in vederea facilitatii accesului pe piata muncii” care are exact acest obiectiv. Mondo Consult, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Asociatia pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila – INTEGRA au facut posibila implementarea acestui proiect care are drept scop identificarea agentilor economici…