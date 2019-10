Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a VII-a editie a Festivalului International de Literatura si Traducere Iasi - FILIT incepe astazi, 2 octombrie, urmand ca pana duminica, pe 6 octombrie, sa aiba loc manifestari culturale si artistice inedite, intalniri cu scriitori din Romania si din strainatate, dar si cu traducatori, editori…

