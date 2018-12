Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a declarat, la finalul sedintei de vineri in care Guvernul a adoptat OUG privind masurile fiscale, ca nu crede ca va fi vorba despre pierderea locurilor de munca la companiile de stat, in urma aprobarii actului normativ.

- Darius Valcov sustine ca nu crede ca OUG privind masurile fiscale va genera pierderea locurilor de munca de catre angajatii companiilor de stat. "Nu cred ca va fi vorba de pierderi ale locurilor de munca de la companiile de stat", a spus Valcov. Citeste si Teodorovici, IEȘIRE NERVOASA…

- Pranzul sau gustarile de la birou sigur iau proportii mai putin obisnuite mai ales in aceasta perioada, in care au loc, de obicei, excese alimentare. Vestea buna este ca poti corecta aceste obiceiuri in familie, prin cateva exercitii pentru o alimentatie sanatoasa. Aceasta a fost una dintre premisele…

- Pranzul sau gustarile de la birou sigur iau proporții mai puțin obișnuite mai ales in aceasta perioada, in care au loc, de obicei, excese alimentare. Vestea buna este ca poți corecta aceste obiceiuri in familie, prin cateva exerciții pentru o alimentație sanatoasa. Aceasta a fost una dintre premisele…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) informeaza ca a primit decizia de aprobare a contribuției Uniunii Europene pentru masurile de urgența de combatere a pestei porcine africane din Romania din anul 2018 (Nr. SANTE/EM/AH/2018/ASF/RO). Prin aceasta decizie i se acorda Romaniei un grant…

- In 2017, Primaria Capitalei a infiintat 22 de companii municipale care sa preia activitatea celor mai multe administratii si regii locale. Aceste companii - spunea atunci primarul Gabriela Firea - erau instrumente menite sa eficientizeze administratia locala si sa puna, in sfarsit, capat risipei de…

- Tarile bogate risipesc anual produse alimentare in valoare de 750 de miliarde de dolari, dublu fata de cantitatea necesara pentru a pune capat foametei mondiale, a declarat marti presedintele Programului Alimentar Mondial (PAM), David Beasley. Cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentatiei, Organizatia…

- Parlamentarii PNL au depus vineri la Camera Deputaților un proiect legislativ de modificare a Legii Curții Constituționale ce prevede verificarea "din oficiu și de îndata" a constituționalitații ordonanțelor de urgența, înainte ca acestea