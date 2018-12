Stiri pe aceeasi tema

- UDMR a depus luni, in Parlament, un proiect de lege prin care cere ”transpunerea in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918”, a transmis Uniunea printr-un comunicat de presa. Printre prevederile initiativei legislative, se numara…

- Fostul deputat in primul Parlament, Ion Margineanu in varsta de 77 de ani, mai are peste 110 km pana a ajunge la Alba Iulia, pe jos, unde și-a propus ca scop ca sa ajunga pe 1 decembrie la Alba Iulia, Romania, sa marcheze Centenarul Marii Uniri, strabatand peste 500 de kilometri,

- „Discutam in sedinta un proiect de Ordonanta de urgenta prin care care vom crea cadrul general privind conditiile pe care o societate reglementata de Legea societatiilor nr. 31/1990 trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii. Este nevoie de acest…

- "PNL cere reluarea discutiilor din comisiile de specialitate cu privire la legea offshore pentru ca astazi se implinesc doua saptamani de la votul din plenul Camerei Deputatilor cand raportul legii a fost retrimis pentru discutii. In timp ce in interiorul coalitiei PSD - ALDE se cearta, timpul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice (MFP), a precizat ca a calculat impactul bugetar al Legii pensiilor. ”Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finante si mâine, în sedinta de Guvern, ca mâine va fi sedinta de Guvern, nu joi, va…

- "Domnul Dacian Ciolos nu a lansat nimic. Este o remorca la un proiect (...). In acest proiect, pe care eu il consider ca este de stanga, vad ca este trecut ultimul si domnul Ciolos. Cine sunt participantii la acest proiect este foarte interesant: domnul Renzi, care este socialist, deci de stanga.…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca este importanta crearea unui PNDL nou, pentru gaze, care sa dea posibilitatea tuturor unitatilor administrativ-teritoriale (UAT) sa construiasca retele pe bani…