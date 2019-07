Stiri pe aceeasi tema

- „Avand in vedere faptul ca in Romania exista o discrepanta foarte mare intre pensiile din sistemul public de pensii, care sunt in medie la un nivel de 1.150 de lei, comunicat pentru luna martie 2019 si alte categorii de pensii, in special pensiile de serviciu, care depasesc praguri de bun simt ale…

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, a depus un proiect de lege prin care propune impozitarea cu 90% a pensiilor de peste 10.000 de lei.Citește și: Codrin Ștefanescu SPULBERA visul lui Dancila de a candida la prezidențiale: Firea, Pleșoianu și Nicolae, amenințați chiar…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii pensiilor. De la 1 septembrie, punctul de pensie va creste la 1.265 de lei. Camera Deputatilor a adoptat, in 26 iunie, in calitate de for decizional, Legea pensiilor, initiata de fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu.…

- "Aceste indemnizatii pentru limita de varsta vin cumva ca o reactie la ce s-a intamplat in trecut. In multe mandate sunt primari care nu au avut contributivitate, nu au avut salariu, ci au avut indemnizatie de primar. In aceasta situatie, avem primari de 4, 5, 6 mandate in Romania care are au o pensie…

- Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe, susține ca amanarea votului pe Legea pensiiilor nu afecteaza cu nimic veniturile pensionarilor.Citește și: Valerie Cioloș a dat LOVITURA cu firma ei de mindfulness - Profitul inregistrat se ridica la SUME INCREDIBILE "Nu afecteaza cu nimic pensiile.…

- ALEGERI LOCALE ROMANIA. Proiectul, initiat de deputatul USR Tudor Benga si senatorii USR Florina Presada, Radu Mihail si Nicu Falcoi, face parte din initiativa "Oameni noi in politica". Conform actului normativ depus la Senat, art. 101 din Legea 115/2015 prevede ca "Este declarat ales primar…

- Senatorul PSD Liviu Pop a depus un proiect de modificare a Codului Fiscal astfel incat toate pensiile care sar de 10.000 de lei pe luna sa fie impozitate cu 90%, Acesta spune ca astfel se strang bani pentru completarea veniturilor categoriilor defavorizate. Conform articolelor 100 și 101 din legea…

- O serie de impozite si taxe locale din Bucuresti vor fi majorate incepand cu 2020, in expunerea de motive a proiectului pe aceasta tema adoptat, marti, de CGMB precizandu-se ca, potrivit Legii privind Codul fiscal, sumele respective se indexeaza anual, pana pe 30 aprilie, in functie de rata inflatiei…