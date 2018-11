Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din strainatate ar putea vota prin intermediul unei aplicații electronice, E-VOT, potrivit unei propuneri legislative inițiate la Senat. Conform inițiatorilor, astfel s-ar elimina cauza care genereaza discriminarea cetațenilor cu domiciliul in strainatate in raport cu cetațenii cu domiciliul…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a depus, la Senat, un proiect de lege care propune penalitați de 5.000 de lei pe zi pentru instituțiile care nu emit avizele in etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectele de investiții, in termen de 15 zile de la data inregistrarii…

- Deputatul PMP Petru Movila a depus, la Senat, un proiect care propune amenzi intre 2.000 și 5.000 de lei aplicate conducatorilor autoritaților sau instituțiilor publice care nu organizeaza lunar conferințe de presa pentru a informa populația cu privire la masurile luate, transmite Mediafax.

- Deputatul PMP Petru Movila a depus, la Senat, un proiect care propune amenzi intre 2.000 si 5.000 de lei aplicate conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice care nu organizeaza lunar conferinte de presa pentru a informa populatia cu privire la masurile luate.

- Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect prin care șoferii prinși bauți la volan sa fie obligați sa conduca 180 de zile doar masini in care se monteaza un aparat care opreste motorul cand detecteaza alcool in aer. Un numar de 28 de parlamentari au depus in Senat un proiect de lege potrivit caruia…

- Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a precizat in timpul unui eveniment ca, saptamana viitoare, va fi depus la Parlament un proiect de lege privind parteneriatul civil. El a facut aceste precizari in contextul eșecului referendumului pentru modificarea definirii familiei in Constituție,…

- Se schimba regulile pentru prioritate. 20 de parlamentari au depus in Senat un proiect de lege care prevede includerea masinilor BNR care transporta valori in categoria autovehiculelor autorizate sa utilizeze girofar. Acest semnal de avertizare luminos va obliga participantii la trafic sa acorde prioritate…

- Mai multi deputati PSD-ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul ariilor naturale protejate, astfel incat titularii de licente sa poata scoate din interiorul ariilor protejate suprafetele destinate exploatarii resurselor minerale.