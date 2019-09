Stiri pe aceeasi tema

- Codul Muncii, modificat din nou. Ce se intampla cu vechimea angajaților, daca angajatorul intra in faliment Detinatorul autorizat al arhivei unui angajator aflat in faliment este obligat sa elibereze fostilor angajati un document din care sa reiasa activitatea acestuia, se arata intr-o propunere legislativa…

- O sesiune extraordinara a Camerei Deputaților va avea loc in perioada 26-30 august 2019 iar luni va fi convocat Biroul Permanent al Camerei pentru stabilirea programului de lucru. Acesta va fi apoi supus dezbaterii, in plen. Ședința de plen a Camerei Deputaților va avea loc incepand cu ora 14.00, pentru…

- Compania americana ExxonMobil se pregateste sa faca un pas inapoi si sa renunte la planurile de a exploata, in regim offshore, gazele din Marea Neagra, potrivit deputatului Virgil Popescu. "Informatiile pe care le-am obtinut din piata energiei arata ca, in cursul unei sedinte care a avut loc,…

- ​„​Legea recunoștinței”, inițiata de peste 70 parlamentari PSD și care-i obliga pe copii sa-și întrețina parinții, a fost retrasa de inițiatori. La finalul saptamânii trecute, Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul și PSD nu susțin inițiativa.Biroul permanent al Senatului…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca, in data de 3 iulie 2019, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala.Textul initiativei legislative…

- Camerei Deputaților a votat, miercuri, decizional, proiectul de lege prin care votul in Diaspora pentru alegerile prezidențiale este extins la trei zile. Legea mai prevede ca votul in Romania și in Diaspora sa fie extins pana la ora 24.00, in cazul in care exista cetațeni in secția de votare.…

- Senatul a adoptat, ieri, un proiect care prevede acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decise de catre autoritati, potrivit Mediafax.…

- Propunerea a venit din partea liderului deputatilor liberali, Raluca Turcan. 'Va solicitam reintoarcerea la Comisie si vot saptamana viitoare', a spus Turcan de la tribuna Camerei Deputatilor. Decizia a fost luata cu 154 de voturi 'pentru', un vot 'impotriva' si o abtinere. Deputatul PNL Victor…