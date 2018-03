Stiri pe aceeasi tema

- Seful IPJ Giurgiu, Marian Catalin Tone, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca institutia sa deruleaza in acest an un proiect de combatere a violentei in familie, prin care politistii si procurorii sunt instruiti sa aplice "cu fermitate" noile norme legale in domeniu. "In acest an vrem ca…

- Consilierii locali sunt convocati marti, 13 martie, ora 16.30, in sedinta extraordinara, avand pe ordinea de zi un singur poriect de hotarare. Este vorba despre rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi pe anul 2018.

- Deputatii Partidului Liberal au inregistrat in Parlament un proiect al Declaratiei de unire a Republicii Moldova cu Romania. Anuntul a fost facut de presedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, in cadrul unei conferinte de presa, transmite IPN.

- Consilierii județeni vor avea de aprobat in ședința de vineri, 16 martie, documentația tehnico-economica, faza Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) – Saliștea (DJ 705 E), județul Alba”. Potrivit devizului general,…

- Pe Octavian Strunila (36 de ani), il stim cu totii din serialul-fenomen „Inima de tigan”, unde a jucat rolul lui Stiven, insa debutul in actorie s-a produs in 2004, in „Numai iubirea”. De atunci, a tot sarit din proiect, in proiect. Iata ca, dupa ce in 2016 a fost concurent la „Ferma Vedetelor”, acum…

- Agenții economici focșaneni care trebuie autorizați de primarie vor completa mai puține hartii pentru obținerea vizei anuale. Consilierii locali focșaneni au aprobat modificarile propuse de primarul Cristi Misaila la Regulamentul de autorizare a activitaților de comercializare a produselor…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor si unitatilor medicale mobile, unitati care sa contribuie la cresterea accesului populatiei adulte si copiilor din zonele defavorizate…

- Piata medicamentelor fara prescriptie, suplimente alimentare si dispozitive medicale (OTC) a crescut in 2017 cu 18,8% fata de anul anterior, ajunagnd la valoarea de 3,1 miliarde lei. In topul preferintelor romanilor se numar produsele de lifestyle OTC, care detin o cota de piata de 22,2%, a declarat…

- Serbia intentioneaza sa construiasca un interconector de gaze cu Romania, care urmeaza sa devina un important exportator de gaze naturale, a declarat marti ministrul Energiei din Serbia, Aleksandar Antic, transmite Tanjug. 'Interconectorul cu Romania este ideea noastra. Ei deruleaza lucrari…

- OMV Petrom Marketing SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acordul de mediu in vederea desfiintarii unor statii de carburanti amplasate in orasul Murfatlar, Autostrada A2. Astfel, societatea OMV Petrom Marketing SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de…

- Consilierii județeni din Alba voteaza in ședința ordinara din 22 februarie proiectul de hotarare cu privire la aprobarea inființarii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judetului Alba, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri. ”Intr-o societate civila…

- Aproximativ 1.250 de elevi au ramas cu situația școlara neincheiata la finalul semestrului I din anul școlar 2017-2018. Potrivit prevederilor Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar (ROFUIP), elevii care se afla intr-o astfel de situație iși pot incheia situația…

- Consilierii locali zalauani vor aproba in ședința de Consiliu local de joi, 15 februarie, un Proiect de hotarare privind modalitatea de acordare și cuantumul burselor lunare ale elevilor zalauani, pentru anul in curs. Astfel, prin Ordinul 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare…

- Primarul din Motru, Gigel Jianu, sustine ca Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa Motru ar fi putut avea sansa iesirii din insolventa in acest an, dar nu se doreste asta. Jianu crede ca motivul ar fi castigul pe care lichidatorul jud...

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava.

- In cel mult patru ani, judetul Brasov ar putea avea 500 de statii de alimentare pentru masini electrice, sustine deputatul PSD Viorel Chiriac. El a precizat ca Guvernul are in lucru extinderea programului pentru finantarea acestor statii, pentru ca, pana in 2021, la reteaua electrica nationala sa fie…

- Potrivit Casei Albe, in discursul de marti Donald Trump va pune accentul pe economia robusta si nivelul scazut al somajului inregistrate in primul sau an de presedintie, dar si asupra beneficiilor reformei fiscale adoptate la finele lui decembrie. Consilierii sai sustin ca seful statului, care a…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a declarat, in cadrul sedintei, ca tabletele au fost cumparate pentru a se reduce consumul foarte mare de hartie necesara pentru tiparirea dosarelor de sedinta pe care le primesc fiecare consilier. Hava si-a ironizat colegii spunandu-le ca trebuie…

- Magazinele alimentare din orasele mici raman inchise la inceputul saptamanii deoarece nu au forta de munca si nu pot gestiona cresterea salariului minim. Retailul maghiar trece in prezent printr-o perioada mai dificila din cauza cresterii salariului minim si deficitului fortei de munca.…

- Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința de marți, 30 ianuarie, inființarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Alba Iulia va…

- Inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Județului Constanța, Petrica Miu, se poziționeaza de partea elevilor in conflictul acestora cu ministrul Educației, Liviu Pop, care prin noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unitaților din Invațamantul Preuniversitar, in timpul orelor, ii obliga…

- FOTO: La intersecția de la Praktiker au loc numeroase accidente rutiere. Consilierii municipali ai PNL au depus un proiect pentru realizarea unui sens giratoriu pe șoseaua de centura, in zona Praktiker – OMV Petrom. Liberalii solicita Primariei Focșani sa amplaseze de urgența mai multe balize cu nisip…

- Captiv grupurilor de interese care se afla de mai mult timp in preajma sa, primarul Boldea incearca prin tot felul de solutii sa intimideze consilierii locali. Ultima tinta a celui care se crede Dumnezeu, este Liviu Brandusoni, cel care de zile intregi este atacat sistematic de oamenii primarului. Brandusoni…

- OPINIE…Modificarile pe care ministrul Educatiei Liviu Pop le-a adus Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar (ROFUIP) au starnit nemultumiri in cadrul unor asociatii de elevi din tara, care au condamnat public o parte din schimbari, dar si modul in care au…

- Potrivit noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat in data de 8 ianuarie de catre ministrul Educatiei, telefoanele mobile vor fi interzise in timpul orelor, iar serviciul pe scoala si sanctiunile pentru lipsa uniformei vor disparea. Efectuarea…

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Exista un loc in Masivul Piatra Mare care te intampina cu peisaje spectaculoase, trasee de o frumusețe nebanuita și natura in starea ei pura. La Tamina, trecatorii nu știu ce sa admire mai intai: cascadele, padurile verzi sau priveliștea care iți taie respirația. Tamina, aflata la o altitudine de 1.100…

- Buletin de Carei informeaza cetatenii manipulatori de opinie ca fiecare primar din Romania incaseaza lunar un salariu. Din data de 1 ianuarie 2018, primarul din Carei vrea salar de 12.350 lei, plus bonus 25% din spor de proiect. Dorinta sa a fost votata de consilierii majoritari in cadrul sedintei…

- Afacerile din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) au crescut, in primele 11 luni din 2017, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata cu 7,6%, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, potrivit datelor Institutul National de Statistica (INS), publicate marti,…

- Azi, 15 ianuarie, elevii se reintorc la ore, deoarece vacanta de iarna care a inceput pe data de 23 decembrie 2017 s a incheiat. Nu vor sta prea mult la scoala insa, pentru ca urmeaza vacanta intersemestriala, in perioada 3 11 februarie.Vacanta de primavara este programata intre 31 martie si 10 aprilie,…

- Elevii nu mai au voie sa efectueze "serviciu" pe școala, nu mai pot ține la ei telefoanele mobile in timpul orelor, dar nici nu pot sancționați prin a fi dați afara de la cursuri, daca nu poarta uniforma, stabilește Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar,…

- "Solicitam primarului Emil Boc prezentarea acestor documente din necesitatea de a sterge aceasta pata neagra care este aruncata în aceste zile asupra sistemului medical din Cluj-Napoca. Este extrem de important sa aflam daca exista ceva care se poate imputa primariei în…

- Asociatiile de parinti au reusit sa isi impuna punctele de vedere in privinta modificarilor aduse legislatiei educatiei nationale, modificari reglementate prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale și Cercetarii stiintifice privind aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Functionare a Unitatilor…

- Serviciul pe scoala efectuat de elevi, "interzis" Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise, conform noului regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt…

- Orice locuința din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Un proiect de lege privind normele de stingere a incendiilor ii privește direct pe toți cei care locuiesc la casa. Acestia vor trebuie sa dețina hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții in caz de incendiu, potrivit proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii la sfarșitul lunii decembrie.…

- Compania Naționala de Investiții a solicitat unele modificari ale documentației tehnice transmise de administrația locala din Turda, in vederea construirii salii de sport competiționala la nivel internațional, care ar urma sa se realizeze la Turda. Consilierii turdeni vor trebui sa aprobe aceste modificari…

- Consilierii locali focșaneni au reușit performanța sa aprobe un proiect de hotarare care poate trimite ENET-ul in faliment prin noile reguli care nu țin cont de prevederile legale referitoare la serviciile publice de alimentare cu energie termica. Proiectul de hotarare a fost adoptat…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca programul de functionare al chioscurilor R.A.T.C., in perioada 31.12.2017 ndash; 02.01.2018, este urmatorul: DATA CHIOSCURI PROGRAM 31.12.2017 TOMIS III ELIBERARII MAGAZINUL TOMIS CET PIATA 08:00 14:00 01.01.2018 TOATE CHIOSCURILE…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna si a diferitelor manifestari traditionale organizate la nivel de localitati, se produc si se comercializeaza cantitati apreciabile de produse alimentare de origine animala si vegetala, iar valorificarea acestora, in alte conditii decat cele prevazute de normele sanitare…

- Un nou spital de psihiatrie urmeaza sa fie ridicat la Capalnas, acolo unde, in prezent, functioneaza deja un spital, dar cladirea actuala nu se mai preteaza pentru un act medical decent. Proiectul a intrat pe lista lucrarilor finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala, cea mai mare parte…

- Activitatea de control desfasurata de Directia Sanitara Veterinara si Siguranta Alimentelor Timis a scos la iveala numeroase probleme in cadrul unitatilor verificate. Astfel, au fost controlate 91 de unitati, fiind constatate si sanctionate cu contraventii 36 de cazuri in care s-au incalcat normelor…

- Patru comune vor rambursa la bugetul judetului o parte din banii primiti in cursul acestui an și pe care nu au reusit sa ii cheltuiasca. Consilierii judeteni reuniti marti, 19 decembrie, in sedinta extraordinara, au aprobat retragerea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, destinate finantarii…

- Primaria Tg-Jiu justifica, intr-un amplu comunicat de presa, necesitatea achiziționarii unui teren de 2.000 de mp pe strada Geneva in vederea amenajarii unei parcari. ”Pe de o parte, demersurile autoritaților abilitate de includere in Patrimoniul Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”,…

- Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința de vineri, 20 decembrie, alocarea sumei de 45.600 lei (aproximativ 10.000 de euro), din bugetul local, catre Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, pentru organizarea unei tabere sociale la munte. Tabara este destinata beneficiarilor…