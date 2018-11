Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc, marti, in sedinta extraordinara, pe ordinea de zi figurand un proiect de rectificare bugetara care prevede taierea a 181 de milioane lei din bugetul Administratiei Strazilor si cresterea cu 200 de milioane de lei subventiilor la transportul in comun.

- In sedinta din 18 octombrie, CGMB a respins proiectul de rectificare bugetara, in conditiile in care a absentat un consilier social-democrat, iar reprezentantii PSD si ALDE nu au avut majoritatea. Intr-un comunicat transmis presei cu o zi inainte de aceasta sedinta, PMB informa ca proiectul disponibilizeaza…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea lua in discutie in sedinta de miercuri o noua rectificare bugetara, urmand sa fie majorat cu 9 milioane de lei bugetul Centrului Cultural Palatele Brancovenesti, cu 11 milioane de lei cel al CREART si cu 10 milioane de lei bugetul Administratiei…

- CGMB a aprobat, miercuri, o noua rectificare bugetara, prin care CREART, instituția care a organizat recentele Zile ale Bucureștiului va primi 11 milioane de lei in plus. Potrivit proiectului, CREART, instituția primariei care a organizat „Zilele Bucueștiului” din weekendul trecut, va primi…

- Consiliul General al Municipiului a aprobat, joi, o rectificare bugetara care prevede o taiere de 40 de milioane de lei din bugetul Administratiei Strazilor. Pe de alta parte, bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a fost suplimemntat cu opt milioane de lei.

- O noua rectificare bugetara a fost adoptata in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, urmand sa fie alocati mai multi bani pentru Directia Generala de Asistenta Sociala sau...

- O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta extraordinara care va avea loc joi, urmand sa fie suplimentate bugetele de la centrul de proiecte educationale PROEDUS cu 12 milioane de lei si cu 8 milioane de lei la Directia Generala de Asistenta…

- Bugetul pentru investitii al RADET va fi diminuat cu 40 de milioane de lei, iar al RATB cu 43 de milioane de lei, conform unui proiect de rectificare bugetara adoptat joi de consilierii generali ai Capitalei, sumele re...