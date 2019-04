Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Dragan, primarul PSD al comunei Peciu Nou, a semnat vineri, 5 aprilie, proiectul cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala – ”Extindere rețea de canalizare menajera a apelor uzate menajere in localitatea Peciu Nou, județul Timiș” cu reprezentantul legal al firmei ofertante…

- La Bucium, au inceput lucrarile din etapa a doua de modernizare a drumurilor locale, proiect finanțat cu 4.523.441,08 lei (aproape 1 milion de euro) prin Programul Național de Dezvoltare Locala PNDL II, ne-a declarat primarul comunei, Cornel Napau. Proiectul prevede modernizarea drumurilor comunale…

- Au inceput lucrarile pe Drumul Județean 609, in Timiș. Un drum de piatra, care face legatura intre Valea Lunga Romana și Cliciova, care va fi asfaltat cu bani proveniți din Programul Național de Dezvoltare Locala.

- Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII din comuna Zam este inclusa intr-un proiect de reabilitare și dotare. Autoritațile din comuna iși propun sa reabiliteze și sa doteze Școala Gimnaziala clasele I-VIII care se afla in localitatea Zam. In acest sens a fost scos la licitație un contract in valoare…

- In anul 2018, in comuna Ciugud, s-a muncit la investitiile realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) si cele cu finantare externa nerambursabila, care au fost in derulare. Primele 5 mari investitii realizate in Ciugud, in 2018, defalcate pe surse de finantare, ar fi urmatoarele,…

- Telekom Romania Communications SA a semnat cu Primaria comunei Saligny. Societatea va executa lucrari de constructii in cadrul proiectului "Extindere retea de iluminat public in satul Faclia, zona Tabara, comuna Saligny". Valoarea contractului atribuit este de 39.606,85 de lei. Extinderea sistemului…

- Societatea de apa și canal Aquatim anunța ca, in cadrul unui proiect european, va incepe o serie de lucrari cu scopul extinderii și modernizarii rețelelor de apa și canalizare din orașul Jimbolia. Astfel, la mijlocul acestei luni a fost semnat contractul pentru „Extinderea și modernizarea sistemului…

- Orașul Zarnești are, dupa anul 2018, cu peste 2 kilometri in plus de conducte de apa potabila și o rețea de canalizare cu 6,5 kilometri mai lunga. Este rezultatul continuarii investițiilor in infrastructura rețelelor de utilitați publice. „Sunt doua directive europene, 98/83/CE privind calitatea apei…