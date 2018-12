Sporurile, indemnizațiile și primele de care beneficiaza bugetarii se vor menține in 2019 "cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018", se arata intr-un proiect de OUG care ar urma sa fie aprobat in curand de Guvern, potrivit Federației Sindicatelor din Administratia Naționala a Penitenciarelor. Proiectul de act normativ prevede mai multe masuri pentru reducerea unor cheltuieli bugetare in 2019. O alta masura este suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante. Vezi ce mai cuprinde proiectul.