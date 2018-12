Proiect de lege: Zile libere pentru părinți în zilele când școlile sunt închise El propune ca unul dintre parinți sa aiba dreptul de a sta acasa cu copilul, daca acesta este mai mic de 10 ani sau daca este incadrat in categoria celor cu nevoi speciale. De asemenea, in situația familiilor monoparentale, parintele, care este și tutorele copilului, sa aiba liber de la munca, iar zilele libere sa fie platite normal. „Ninsoarea care a cazut continuu timp de 48 de ore, cel puțin in Timiș, unde m-am aflat la sfarșitulul saptamanii trecute, a cauzat multe neplaceri. Autoritațile au decis inchiderea școlilor și gradinițelor timp de doua zile. De aici s-a și format o voce comuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Timiș , Marian Cucșa, propune o soluție pentru parinții care nu au cu cine sa iși lase copiii, in cazul in care școlile sunt inchise din cauza unor calamitați naturale. „Ninsoarea care a cazut continuu timp de 48 de ore, cel puțin in Timiș, unde m-am aflat la sfarșitulul saptamanii trecute,…

- Vicepreședintele ALDE intenționeaza sa depuna un proiect de lege prin care, atunci cand se inchid școlile și gradinițele, unul dintre parinți sa aiba dreptul de a sta acasa cu copilul, daca acesta este mai mic de 10 ani sau daca este incadrat in categoriila celor cu nevoi speciale. De asemenea, in…

- Un deputat ALDE, Marian Cucsa, vrea ca, atunci cand se inchid scolile, din cauza unor situatii extreme, unul dintre parinti sa aiba liber la munca. Parlamentarul anunta ca va lucra la un proiect de lege pe care sa il depuna in Parlament. Marian Cucșa propune o soluție pentru parinții care nu au cu cine…

- Un deputat ALDE, Marian Cucsa, vrea ca, atunci cand se inchid scolile, din cauza unor situatii extreme, unul dintre parinti sa aiba liber la munca. Parlamentarul anunta ca va lucra la un proiect de lege pe care sa il depuna in Parlament. Marian Cucșa propune o soluție pentru parinții care nu au cu cine…

- Deputatul ALDE vrea, astfel, sa propuna o soluție pentru parinții care nu au cu cine sa-și lase copii, cand sunt inchise școlile din cauza unor calamitați naturale sau alte situații extreme. ȘCOLI INCHISE din cauza NINSORILOR abundente, luni și marți Concret, vicepreședintele…

- Cursurile scolare vor fi suspendate si marti in unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Timis, ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. De asemenea, marti, ...

- Cursurile scolare vor fi suspendate integral, luni, in judetele Arad, Gorj, Mehedinti si Timis, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. "Autoritatile din...

- E OFICIAL! Se INCHID școlile in zilele de 17 și 18 decembrie in mai multe județe. Vezi unde cursurile vor fi suspendate Informare privind unitațile de invațamant in care cursurile vor fi suspendate in zilele de 17 și 18 decembrie 2018 Autoritațile din județele Arad, Gorj, Mehedinți și Timiș au decis,…