Stiri pe aceeasi tema

- Parintii ar putea avea liber cand scolile se inchid temporar! Un deputat a depus proiectul in Parlament. Initiativa vine dupa ce anul trecut au fost mai multe zile in care elevii au intrat in vacanta fortata si parintii s-au plans ca nu au cu cine sa-i lase pe cei...

- In pofida anunțurilor repetate ale Guvernului, facute cu surle și trambițe inca din primavara lui 2017, potrivit carora alocațiile pentru copii se vor mari, acest lucru a ramas, deocamdata, la nivel de povești. Alocațiile au ramas tot 200 de lei pentru copiii sub 2 ani, respectiv 84 de lei pe luna pentru…

- Copiii maine stau acasa. Toate scolile si gradinitele din tara vor inchise, maine, 25 ianuarie din cauza ninsorilor abundente si a poleiului. O decizie in acest sens a fost luata la ședința Guvernului, de catre comisia pentru situații excepționale.

- Anunț de ultima ora pentru mii de elevi din Romania! Autoritațile au decis sa suspende cursurile școlare in anumite zone ale țarii, din cauza condițiilor meteo nefavorabile! Cate zile nu se face școala și unde?

- E OFICIAL! Se INCHID școlile in zilele de 17 și 18 decembrie in mai multe județe. Vezi unde cursurile vor fi suspendate Informare privind unitațile de invațamant in care cursurile vor fi suspendate in zilele de 17 și 18 decembrie 2018 Autoritațile din județele Arad, Gorj, Mehedinți și Timiș au decis,…

- Decizie importanta pentru elevii din Timiș. Vor fi inchise toate școlile din județ luni și marți, in 17 și 18 decembrie. La fel și gradinițele. Propunerea a fost facuta de Inspectoratul Școlar Timiș dat fiind faptul ca in multe zone nu este curent electric, intrucat din pricina zapezii au fost rupte…

