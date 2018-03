Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri, in contextul vizitei in Croatia, consultari cu viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric, si intrevederi cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic,…

- Pristina saluta disponibilitatea Bucurestiului de a se implica in gasirea unei solutii pentru normalizarea relatiilor Kosovo-Serbia, dar indeamna Romania sa recunoasca statul kosovar, a declarat Bekim Collaku, seful cabinetului presedintelui de la Pristina, potrivit portalului Gazeta Express.Presedintele…

- Ela Craciun (35 de ani), fosta prezentatoare de la Antena 1 si detinatoarea unuia dintre cele mai citite bloguri de parenting din Romania, a scris pe pagina sa despre cum ar trebui sa se comporte parintii cu copiii lor atunci cand gresesc.

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere si aplica pentru aceste pozitii la varste mai inaintate, desi se prezinta la interviu cu CV-ul mult mai bine organizat si completat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii, potrivit unui studiu publicat miercuri de compania…

- Iata postarea social-democratului: ”Ecologiștii de asfalt, virgini și cvasi-virgini ”Propaganda buboasa” Un alt fals rostogolit de o propaganda buboasa a fost ideea ca eu am propus un proiect de lege prin care se permite exploatarea arborilor din ariile protejate, din padurile…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- Proiect de hotarare pentru desemnarea administratorului RADET, pe ordinea de zi a ședinței CGMB de joi, 1 martie , care va incepe la ora 12:00. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) se va intruni in sedinta, joi, de la ora 12,00, pe ordinea de zi figurand un proiect care vizeaza desemnarea…

- Mierea de albine va fi acordata ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din invațamantul primar de stat, privat și confesional. Potrivit proiectului de lege, copiii din invațamantul primar si gradinite vor primi lunar un borcan de miere poliflora romaneasca, de 350 de grame, incepand cu 1…

- Proiecte pe educatie in valoare totala de peste 7 milioane de euro, din fonduri europene, atat la invatamant profesional, cat si scoli generale, gradinite noi si crese, vor fi demarcate de catre o primarie din Romania.

- Gerul si viscolul inchid din ce in ce mai multe scoli si gradinite din tara! Copiii se bucura pentru ca stau acasa, insa multi parinti sunt disperati sa gaseasca pe cine cu cine sa-i lase.

- Pentru inceput, aveti un comunicat de presa: Codul administrativ al Romaniei, aflat in dezbatere in Parlamentul Romaniei, va avea amendamente ridicate de alesele locale. Acestea s-au intalnit in acest sfarșit de saptamana la Sambata de Sus, la simpozionul „Politici publice locale, importanța accesarii…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, o statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- Salariul minim brut pe economie din Romania creste cel mai rapid din Uniunea Europeana, desi ramane printre cele mai scazute, potrivit datelor publicate vineri de Biroul european de statistica Eurostat.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate de Eurostat. Comparativ cu situaţia din decembrie 2017,…

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- Primarii ravnesc la pensiile speciale pe care le vor avea deputattii si senatorii si vor si ei la fel. La reuniunea Asociatiei comunelor unde au participat premierul si mai multi ministri, alesii din tara s-au plans ca banii pe care ii primesc la incheierea activitatii nu le ajung.

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- Trei dintre cele mai importante proiecte energetice din Uniunea Europeana sunt BRUA, TAP si Nord Stream 2. Atunci când vor fi functionale, exista mari sanse ca aceste gazoducte sa schimbe polii de putere din blocul european.

- Copiii cu varsta peste șase ani sunt invitați incepand cu data de 16 februarie la Casa Memoriala „Ștefan Baciu” sa ia parte la un proiect interactiv muzical prin intermediul caruia vor invața ce este muzica, cum o percepem, ce rol are in viața noastra și se vor juca cu pseudoinstrumentele sub atenta…

- Mai mulți parlamentari propun introducerea in Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a lucrarilor de inființare, protejare și punere in valoare a spațiilor verzi. Aceștia susțin ca mai multe localitați din Romania nu indeplinesc cerințele europene de asigurare a unui spațiu verde…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava.

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- PSD Suceava a anuntat, ieri, ca pana in anul 2020 toate unitatile scolare din judet vor indeplini conditiile de autorizare. Social-democratii suceveni au facut aceasta precizare dupa ce comisiile pentru invatamant ale Camerei Deputatilor si Senatului au avizat favorabil, cu 22 de voturi ...

- Guvernul Viorica Dancila a fost validat, luni, de cele doua Camere ale Parlamentului, intrunite in sesiune extraordinara, dupa ce anterior ministrii desemnati au fost audiati in comisiile de specialitate. S-au înregistrat 282 de voturi "pentru", 136 "împotrivă" şi o abţinere.…

- Clubul Sportiv din Botosani, o adevarata fabrica de campioni, a ajuns sa se bazeze aproape exclusiv pe copiii de la tara. Din randul lor sunt recrutati sportivii care ajung sa reprezinte Romania la cele mai importante competitii. Majoritatea sunt din familii foarte sarace si spera sa se realizeze prin…

- Consiliul Local Alba Iulia va aproba in ședința din 30 ianuarie costul mediu lunar de intretinere pentru copiii care frecventeaza cresele din Municipiul Alba Iulia, in anul 2018 și valoarea contribuției pe care parinții micuților trebuie sa o plateasca. Costul mediu lunar de intretinere pentru copiii…

- Analfabetul pus de PSD sa conduca ministerul Educatiei, Liviu Pop, descopera abia acum, cand e pe cale sa-si piarda postul, ca in Romania sunt aproape 2.500 de scoli cu WC-ul in curte.Nu e nici absolut o noutate, pana si eu, aici, in Texas, stiam si am scris acum multe luni despre acest dezastru. Pana…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, afirma, intr-un mesaj postat miercuri, 24 ianuarie, pe pagina sa de socializare, ca la 159 de ani de la Unirea Principatelor in Romania avem 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior, iar problema va fi rezolvata in urmatorii trei ani prin aplicarea…

- Comisia parlamentara care investigheaza alegerile prezidentiale din 2009 isi incheie activitatea. Maine va fi prezentat raportul final al activitatii comisiei. Timp de 8 luni, alesii au incercat sa afle daca prezidentialele din 2009 au fost sau nu fraudate. Parlamentarii au intampinat si probleme in…

- Partia de schi de la Slanic Moldova, una dintre cele mai noi și moderne din țara, a fost deschisa, sambata, pentru prima data in actualul sezon rece, avand in vedere lipsa de precipitații de pana acum. Tariful de urcare cu telescaunul este de 7 lei de persoana, iar programul de funcționare va fi intre…

- Se anunta negocieri tensionate in cadrul Brexit, dar pana atunci se testeaza reactii, Uniunea Europeana arata ca nu cedeaza. Potrivit unui proiect „scapat" in presa, Bruxellesul pune conditii dure pentru perioada de tranzitie, ceruta insistent de Londra, informeaza Digi24. Iar presa britanica noteaza…

- Buletin de Carei informeaza cetatenii manipulatori de opinie ca fiecare primar din Romania incaseaza lunar un salariu. Din data de 1 ianuarie 2018, primarul din Carei vrea salar de 12.350 lei, plus bonus 25% din spor de proiect. Dorinta sa a fost votata de consilierii majoritari in cadrul sedintei…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, la Bucuresti Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, este asteptat marti, la Bucuresti, pentru convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis despre consolidarea relatiilor bilaterale, cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, dar si despre probleme legate de dosarul…

- Europarlamentarul Daniel Buda îi cere președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia masuri fața de ”gestul extremiștilor maghiari”. ”Atitudinea instigatoare a gruparii extremiste maghiare este inacceptabila într-o…

- Patruzeci de parlamentari din opoziție au inițiat un proiect legislativ care prevede ca toate funcțiile de conducere din unitațile de invațamant sa fie incompatibile cu cele ale partidelor politice, cu alte cuvinte, directorii de școli sa nu mai fie numiți politic. Inițiatorii susțin ca invțamantul…

- Aproape jumatate dintre copiii din Romania traiesc in saracie! O realitate dureroasa, pe care doi tineri inimoși din Cluj incearca sa o schimbe cu orice preț. Loredana și Saul au inființat platforma Art4Education și pana acum au facut fericiți sute de copii.

- ”Noi, reprezentanti ai tarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam apartenenta la destinul nostru comun impreuna cu Romania, bazat pe valori comune si in special pe statul de drept. Recunoastem ca Romania a facut, in ultimul deceniu, progrese semnificative in ceea ce priveste construirea…

- O firma din Romania, care realizeaza un proiect de navigatie interioara prin realitate augmentata, a obtinut o finantare de 50.000 de euro de la Uniunea Europeana, a informat, joi, Comisia Europeana printr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- 26 de deputati si senatori au semnat un Proiect de Lege ce a fost depus la Camera Deputatilor, proiect care reglementeaza accesul in institutiile de invatamant avand chipul acoperit. Expunerea de motive a acestei initiative legislative vorbeste despre fenomenul violentei in scoli, dar si despre fenomenul…

- Sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Nu putem tolera la nesfarsit situatia in care: inca avem multe scoli care nu corespund standardelor europene;mulți profesori…

- ♦ Romania si-a redus in 2016 gradul de inegalitate a veniturilor din munca obtinute de salariatii cel mai bine platiti raportate la cele ale salariatilor cu cele mai mici venituri, insa decalajul fata de alte state este inca mare. Coeficientul de inegalitate din Romania, calculat ca…

- "Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a avut, joi, premiera si in unele cinematografe din Romania, printre acestea fiind si cel din Resita. Primarul orasului a aparut la film alaturi de sotia sa si cei doi copii, un baiat si o fetita costumati ca personajele din film. (VEZI SI: TOP 10 cele mai…

- Letitia Stoian, primarul PNL al comunei aradene Semlac si presedinte al Asociatiei Comunelor din Romania, filiala Arad, a declarat joi, 14 decembrie, in cadrul unei conferinte de presa la Consiliul Judetean, ca se va ajunge in situatia ca primariile sa nu poata cofinanta proiectele europene pe care…

- Bulgaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Situaţia este identică în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut…

- Fostul arbitru constantean de box, Suat Ibraim, este de parere ca unul dintre motivele pentru care „nobila arta” se afla intr-un con de umbra in Romania este reprezentat de reducerea dramatica a ariei de selectie din scoli si licee. „Nu ai cum sa ai pugilisti de valoare daca nu ai cluburi puternice.…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud va organiza vineri, 15 decembrie 2017, la sediul institutiei din Bistrita, strada Garii, nr.2 – 4, incepand cu ora 9,00, “Ziua Portilor Deschise”, cu prilejul marcarii a 19 ani de activitate a Serviciului Public de Ocupare din Romania.…

- Un europarlamentar propune introducerea unei noi materii in scoli, relateaza Romania TV.Europarlamentarul PSD Claudiu Ciprian Tanasescu a cerut colegilor sai din Parlamentul European sa il sprijine in implementarea propunerii sale de introducere la nivel european, pentru elevii din anii terminali, a…

- Romania are cea mai ridicata rata de lipsuri materiale si sociale din Uniunea Europeana: aprox. 50% din populatia Romaniei traieste in saracie, extrem de mult in comparatie cu 16% cat este media europeana. Statistica a fost publicata astazi de Eurostat. De cand a venit la guvernare anul trecut, PSD…