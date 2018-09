Proiect de lege: Șoferii ar putea scăpa mai ușor de amenzi, iar cei începători ar putea rămâne mai ușor fără permis Punctele de penalizare primite de șoferi ca urmare a abaterilor din trafic ar putea fi anulate in urma unei simple vizionari de filme educative despre urmarile grave ale neatenției in trafic sau ale unui comportament neadecvat la volan, potrivit unui proiect de lege inregistrat la Senat, informeaza avocatnet.ro. In același timp, șoferii incepatori ar putea ramane mai repede fara permis, la 12 puncte de penalizare nu 15 ca in cazul celorlalți șoferi, mai scris sursa citata. Propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența nr.95/2002 privind circulația pe drumurile… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

