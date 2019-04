Un nou proiect de lege propus de republicanul Tony Tinderholt ar putea interzice avortul in orice stadiu al sarcinii, incriminand femeile care fac avorturi și medicii care le efectueaza, noteaza mirror.co.uk. Acțiunea "Abolirea avortului in Texas" sau "House Bill 896", introdusa de republicanul Tony Tinderholt in luna ianuarie, are ca scop "protejarea drepturilor copiilor nenascuți", potrivit NBC News. Aproape 500 de persoane au depus marturie in sprijinul legislației și 54 de persoane au depus marturie impotriva acesteia, raporteaza The Washington Post. Proiectul de lege prevede: "Un copil viu,…