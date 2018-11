Proiect de lege: Refuzul de a lucra ca zilier conduce la anularea ajutorului social

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 28 de parlamentari au depus in Senat un proiect de lege potrivit caruia soferilor prinsi la volan sub influenta bauturilor alcoolice li se poate impune sa conduca timp de 180 de zile doar masini in care se monteaza un aparat care opreste motorul cand detecteaza alcool in aer.

- Social-democrații au lucrat și marți, atat in Camera, cat și in Senat, sa schimbe legea astfel incat toate dosarele in care s-au facut interceptari sa fie reanalizate, iar probele obținute astfel sa fie anulate.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, dupa audierea in Comisia de aparare din Senat, ca va initia un proiect pentru actualizarea legii adunarilor publice, care "este foarte veche si nu mai corespunde nevoilor si realitatii".

- Un nou proiect de lege adresat proaspetelor mamici a fost prezentat in Senat și prevede obligativitatea instruirii tuturor celor care aduc pe lume un copil, chiar inainte de a parasi maternitatea.

- Mai mulți aleși ai partidelor de Opoziție au depus la Senat un proiect care modifica Legea privind Codul Fiscal și prevede impozit de 0% pentru elevii cu varsta de peste 16 ani care muncesc cu contract part-time și impozit de 5% pentru absolvenții din invațamantul profesional dual care muncesc. Inițiativa…

- Mai mulți deputați PSD-ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului privind regimul ariilor naturale protejate, astfel incat titularii de licențe sa poata scoate din interiorul ariilor protejate suprafețele destinate exploatarii resurselor minerale,…