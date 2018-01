Proiect de lege PSD: Persoanele citate la o comisie de ancheta care refuza sa se prezinte la audieri sau sa puna la dispozitie probe risca pedepasa cu inchsoarea de pana la 3 luni sau amenda penala

Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice, potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea.

- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea, a prezentat, luni, proiectul de lege a comisiilor de ancheta. Acest proiect este…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anunțat luni, intr-o conferința de presa, ce risca cei care refuza sa se prezinte la audierile din comisie.„Cu privire la sancțiuni. Refuzul persoanelor citate de catre comisia de ancheta de a se prezenta…

- Concluziile Comisiei speciale pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential vor fi prezentate, luni, intr-o conferinta de presa, de presedintele acestei structuri, deputatul PSD Oana Florea.

- "Pe 23 ianuarie o sa discutam raportul final. In acest moment, raportul este finalizat in proportie de 90%, mai trebuie sa se uite pe el cativa colegi din comisie. In mare parte sunt valabile concluziile din raportul partial de asta-vara pe care noi l-am votat in comisie. Am mai adus niste completari…

- Plenul Reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, vineri, cu 253 de voturi „pentru" si 95 de voturi „impotriva", solicitarea transmisa de președintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, de prelungire a termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- ersoanele care iși acopera fața atunci cand se afla intr-o instituție de invațamant vor risca amenzi drastice, ce pot ajunge la cateva zeci de mii de lei. Masura, prezenta intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Camera Deputaților pentru dezbatere. Concret, proiectul de…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare. Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor…

- Politistii vor avea puteri sporite! Inclusiv sa foloseasca forta, daca cineva refuza sa-i asculte, sa le deschida usa sau sa coboare din masina. Sunt masuri dure, luate dupa ce mai multi agenti au fost jigniti, raniti sau chiar ucisi in misiune.

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat marti ca a primit scrisoarea Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 in care i se semnaleaza refuzul sefei DNA Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri, precizand ca va fi luata o decizie dupa ce documentul va fi analizat.

- "Am fundamentat scrisoarea noastra in drept, in care am prezentat ca deciziile Curtii sunt obligatorii, ca Decizia 611 este fara echivoc, constata obligativitatea persoanelor cu functii publice de a se prezenta la comisiile de ancheta si am indicat articolul 69 din Legea 304 prin care ministrul Justitiei…

- Decizia CCR de respingere a sesizarii PNL a fost luata cu sase voturi ”pentru” si doua ”impotriva”, unul dintre judecatori fiind absent de la sedinta. Pentru admiterea sesizarii s-au pronuntat Livia Stanciu si Maya Teodoroiu, cele doua judecatoare urmand sa redacteze si doua opinii separate.Pe…

- „Da, absolut. Prefectul este reprezentantul Guvernului in teritoriu, atata timp cat Guvernul nu mai era format dintr-o coalitie care asuma guvernarea, Guvernul este indrituit sa solicite schimbarea oricarui reprezentant al lui in teritoriu care la un moment dat nu sustine sau nu corespunde programului…

- Comisia parlamentara de ancheta cu privire la alegerile prezidențiale din 2009 va trimite o scrisoare ministrului Justiției, Tudorel Toader, prin care îi va cere sa exprime un punct de vedere cu privire la faptul ca procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a refuzat

- „Nu este vorba despre comisia noastra de ancheta, ci vorbim despre un principiu, despre autoritatea si suveranitatea Parlamentului si despre faptul ca avem o decizie CCR fara echivoc. Legea spune ca ministrul Justitiei exercita controlul ierarhic asupra procurorilor. Totodata avem in legea 303 articolul…

- Comisia parlamentara de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 a decis miercuri sa sesizeze Ministerul Justitiei dupa ce sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat pentru a patra oara de a se prezenta la audieri. Propunerea de sesizare a Ministerului Justitiei a fost facuta de deputatul PSD Liviu…

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 au hotarat, luni, sa o cheme din nou la audieri pe procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Hotararea a fost luata cu 9 voturi „pentru", 2 voturi „impotriva" si 2 abtineri. La o zi distanta, sefa DNA a transmis ca…

- Șefa DNA refuza din nou sa se prezinte in fața comisiei de ancheta privind prezidențialele din 2009. Laura Codruța Kovesi a transmis, printr-un raspuns oficial adresat comisiei, ca ”nu detine informatii si documente necesare clarificarii imprejurarilor si cauzelor in care s-au produs evenimentele supuse…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat marti pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata, reluand explicatia ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor…

- "In legatura cu adresa dumneavoastra nr. 4c-30/139 din data de 13 noiembrie 2017, reiterez convingerea ca obiectul de activitate al comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, ignora decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) și refuza in continuare sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009. Kovesi i-a anunțat, marți, pe mebrii Comisiei ca nu se va prezenta pentru…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a transmis o scrisoare Comisiei de ancheta parlamentara privind alegerile prezidențiale din 2009 prin care ii anunța pe senatori și deputați ca nu se va prezenta la audieri la ședința de miercuri.

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 a decis, ieri, prin vot, sa o reinvite pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef DNA, la audieri, ca urmare a deciziei CCR si a publicarii motivarii acestei decizii in Monitorul Oficial, potrivit Mediafax. Reinvitarea acesteia a fost decisa cu 9 voturi „pentru”,…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii a fost audiata, luni, in Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Aceasta a fost chemata la Parlament dupa ce a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in conditii suspecte. La finalul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, la "Ora Guvernului" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, este asteptat, astazi, la "Ora Guvernului", pentru a prezenta situatia din penitenciare. Tot astazi vor avea loc audieri în cadrul Comisiei…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, urmeaza sa fie audiata luni de Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, informeaza Agerpres. Comisia parlamentara de ancheta a decis saptamâna trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Vasii dupa ce aceasta a spus…

- Comisia de ancheta a decis saptamana trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in condiții suspecte. "Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmație la o televiziune menționand ca,…

- Comisia de ancheta a decis saptamana trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la Antena 3 ca o persoana a murit in conditii suspecte dupa alegerile prezidențiale din 2009, pentru a nu se afla adevarul. ”Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmatie la o…

- Reinvitarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a fi audiata ar putea fi supusa, luni, votului Comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, ca urmare a deciziei CCR care instituie obligativitatea prezentei acesteia la audieri si a publicarii motivarii in Monitorul Oficial.…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se va reuni luni la ora 13.30 pentru a o audia pe avocata Maria Vasii, dupa ce aceasta a a facut afirmatii legate de moartea suspecta a unui judecator. Pe ordinea de zi ar putea figura si supunerea la vot a reinvitarii lui Kovesi pentru a fi audiata,…

- Ministerul Afacerilor de Interne (MAI) a facut public, joi, 2 noiembrie, proiectul de lege privind statutul polițistului, iar una dintre modificari privește marirea amenzii ce poate fi aplicata persoanelor care refuza sa se legitimeze. Altele se refera la condițiile de conducere la secție și la forța…

- Persoanele care continua sa tulbure linistea locatarilor intre orele 22,00 - 8,00 si 13,00 - 14,00 dupa ce au fost avertizate de politie risca inchisoare de la 3 luni la 2 ani, potrivit unui Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei

- El nu exclude insa invitarea la audieri atat a lui Liviu Dragnea, cat si a lui Victor Ponta, dupa ce a fost intrebat daca membrii comisiei iau in calcul sa se autosesizeze dupa ce fostul premier a afirmat saptamana trecuta ca Liviu Dragnea a participat la mai multe intalniri formale si informale…