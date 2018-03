Stiri pe aceeasi tema

- PSD vrea ca grupa mijlocie și grupa mare de la gradinița sa devina obligatorii, iar invațamantul obligatoriu sa fie, astfel, de 15 clase, curpinzand ultimii doi ani de invațamant preșcolar, invațamantul primar, gimnazial și primii doi ani ai invațamantului secundar superior. Proiectul de lege se afla…

- Evenimentul a fost structurat in doua parti: in primul segment, au luat cuvantul prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" Iasi, prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat in Ministerul Educatiei Nationale, prof. dr. Camelia Gavrila,…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si presedintele…

- Legea referendumului intra luni la votul final in Senat, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza AGERPRES . “Am discutat despre modificarea Legii referendumului, astazi intra in votul final de la Senat, speram sa se adopte modificarile si sa ajunga la Camera Deputatilor, urmand ca aici,…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Eugen Tomac, propune ca Parlamentul sa adopte, in 27 martie, o declaratie cu privire la Unirea Republicii Moldova cu Romania, la 100 de ani dupa ce s-a decis Unirea Basarabiei cu Romania. "In Republica Moldova exista un filon unionist…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale justitiei, condusa de Florin Iordache, a reluat dezbaterile, marti dimineata. UPDATE 11.09: Comisia speciala care a modificat legile justitiei a dat marti raport de admitere pentru legea 303/2004 privind statutul magistratilor si legea 317/2004 privind…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Elevii de la C.S.E.I Maicanești și C.S.E.I Mihalceni au sarbatorit venirea primaverii in cadrul parteneriatului educațional „Primavara copiilor, suflet, fantezie și culoare”, desfașurat la Liceul Pedagogic Spiru Haret Focșani și Gradinița P.P Nr.7 Focșani, structura Școlii Duiliu Zamfirescu Focșani.Astfel,…

- Presedintele comisiei de cultura si mass-media din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care o invita pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a unui interviu cu Sebastian Ghita, aflat in Serbia, pentru…

- Grupa mijlocie și grupa mare de la gradinița, precum și ultimii doi ani de liceu ar putea deveni ani obligatorii de școala, potrivit unui proiect de lege care va fi supus votului Parlamentului Romaniei in ședința din 29 martie. Concret, deputații PSD și UDMR, care au inițiat proiectul de lege, vor astfel…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, a participat, alaturi de presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, si de parlamentarii liberali din Comisia pentru Buget, Finante din Camera Deputatilor, la o dezbatere cu reprezentanti ai mai multor organizatii neguvernamentale reprezentative…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu este impotriva pensiilor speciale. Asta deși propunerea legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta este semnata și de un parlamentar PMP. El a explicat ca cei care au pensii…

- O propunere legislativa prevede ca grupa mare sa fie obligatorie din 2020, iar cea mijlocie, din 2023. Tot din 2020 ar trebui sa fie obligatorii si patru ani de liceu, in loc de doi cum este in prezent.

- Va reamintim ca, la finele saptamanii trecute, un proiect de lege inițiat de un deputat USR a trecut de votul Senatului. Daca legea va fi aprobata și in Camera Deputaților, romanii nu vor mai avea voie sa creeze zgomote mai mari de 35 de decibeli, zgomote masurate in locuințele vecinilor, intre orele…

- In 2016, doar 500.000 de copii cu varste intre trei și șase ani au fost inscriși la gradinița, adica aproximativ 60% din total. Totodata, in anul școlar 2016-2017, dintre cei 120.000 de absolvenți de liceu, 20% nici macar nu s-au prezentat la bacalaureat. Nu este o idee noua, dar pana acum nu a fost…

- Saracia, somajul, scaderea natalitatii si cazurile de abandon familial sunt doar cateva motivele care au dus la scaderea numarului de prescolari. In 2016, doar 500.000 de copii cu varste intre 3 si 6 ani au fost inscrisi la gradinita, aproximativ 60% din totalul lor. Aceleasi statistici arata si ca…

- ​Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz negativ la comisia de munca din Camera Deputatilor. Proiectul se afla in procedura…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Managerul institutului de boli infecțioase Matei Balș, dr Adrian Streinu Cercel a solicitat, oficial, autoritaților acesat lucru, iar saptamana aceasta va avea o discuție in acest sens cu ministrul Sanatații. Daca ministrul Sorina Pintea și ceilalți reprezentanți ai autoritaților se vor lasa convinși…

- Astazi, 28 februarie, cu ocazia „Zilei Protecției Civile”, pompierii au primit vizita a zeci de preșcolari, elevi, dar și adulți. Cu toții au asistat la exercițiile demonstrative și la prezentarea tehnicii specifice de intervenție. La final, cei mai mici dintre vizitatori, Grupa „Fluturașilor” de…

- Uber lanseaza in plin viscol serviciul UberGreen in București, cu mașini 100% electrice, fara emisii de carbon. Capitala este primul oraș din estul Europei care are parte de noul serviciu. Acesta demareaza cu 20 de mașini Renault Zoe și iși propune ca cel puțin 10.000 de bucureșteni sa il utilizeze…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a avut o intalnire, marți, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputaților. Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm,…

- PSD se reunește in forul de conducere, pentru a finaliza evaluarea secretarilor de stat din Guvernul Dancila. Reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD va avea loc la sediul central al partidului, incepand cu ora 16.00. Tot atunci se așteapta o poziție oficiala a partidului in urma scandalului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- PNL si PMP au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca demersul strica relatiile dintre formatiunea sa si PNL pe termen mediu si lung.Senatul a adoptat pe 7 februarie, in…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca "doarme in papuci" si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa candideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal! La alegerile programate pe 18 aprilie, acesta va reprezenta „Generatia de Aur”. „Neamtul” se va duela pentru cea mai inalta functie din fotbalul nostru cu Razvan Burleanu, Marcel Puscas, Victoras Iacob si…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- In cea de-a treia sesiune parlamentara, președintele PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a fost reconfirmat vicelider al grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților. ”Numarul viceliderilor a fost restrans de la 11 cați erau pana acum, la 5 incepand din aceasta sesiune. 9 parlamentari…

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se reunesc, duminica, pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. „Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca duminica de la ora 17,00 reuniunea Biroului Politic…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele vor putea…

- Presedintele FRF Razvan Burleanu a afirmat, miercuri, dupa tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor, ca Romania are parte de adversari redutabili, dar obiectivul ramane acela de a ocupa prima pozitie in clasament la finalul acestei faze a competitiei."Partea buna e ca am picat intr-o…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a indemnat luni armata și poliția sa-l impuște daca va deveni dictator și va incerca sa ramana la putere dupa expirarea mandatului sau. Tocmai de acest scenariu se tem oponenții sai, pe fundalul incercarilor susținatorilor actualului președinte de a modifica legea…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, la Timisoara, ca partidul pe care-l conduce va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, urmand sa aiba o propunere de premier. Tomac a spus ca propunerea PSD este ”o mostra de mediocritate”. “Maine (n.r. miercuri),…

- Pentru anul curent de studii 2017-2018, regiunea transnistreana renunța la proba suplimentara a examenului unic de absolvire a școlilor, liceelor și colegiilor (ЕГЭ). Astfel, absolvenții vor susține teste la doar doua discipline obligatorii: limba materna (rusa, româna sau ucraineana)…

- „Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara, critica in termeni duri semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie. Potrivit liderului deputatilor PMP, acest gest reprezinta o provocare…

- Vineri, 29 decembrie 2017, liberalii valceni s-au deplasat in numar mare la Horezu pentru a participa la comemorarea a 84 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui om de stat, I. Gh. Duca. Eveniment de traditie pentru PNL Valcea, comemorarea lui I. Gh. Duca la Horezu, la finele fiecarui an, reprezinta…