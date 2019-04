Stiri pe aceeasi tema

- PROPUNERE…O noua initiativa legislativa, prin care pacientii asigurati ar urma sa beneficieze de investigatii gratuite de screening, la solicitarea proprie sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist, a fost depusa de mai multi parlamentari. Potrivit proiectului, initiat de 31 de parlamentari…

- Ambiții la nivel inalt in Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Dupa ce i-a fost admisa plangerea prealabila și a Post-ul Nina Sandu, din nou demisa. CJAS Dambovița minte in privința contestației pe care aceasta a depus-o apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat care depinde de asigurarea nutriției parenterale la domiciului a decis sa dea in judecata statul roman, care l-a condamnat, practic, la moarte prin infometare. Miron Visarion, sprijinit de Asociația Daruiește Viața și de avocatul Cristian Bacanu, cer emiterea unei ordonanțe președințiale,…

- Cancerul in Romania. Care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer la copii, CNAS. Afla din articolul a1.ro, care sunt cele mai des intalnite tipuri de cancer la copii, date statistice din Programul Național de Oncologie al CNAS, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) are in aceasta saptamana intalniri cu organizatiile patronale, sindicale si profesional reprezentative din domeniul medical pentru discutarea proiectului Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor…

- Asiguratii nu-si pot lua medicamentele compensate din orice farmacie din tara, ci doar din localitatea in care a fost emisa reteta. Reprezentantii CNAS au promis inca de anul trecut ca problema va fi rezolvata, sustinand ca de vina ar fi problemele tehnice, potrivit Mediafax. Elena Apostol…