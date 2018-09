Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din clasele primare cara zilnic un ghiozdan de cel puțin 5 kg. O greutate prea mare pentru ei, iar asta le afecteaza viața. In cațiva ani, atrag atenția specialiștii, vor avea nevoie de atenția unui medic și de exerciții de recuperare.

- Romani stabiliti prin toate colturile lumii au un proiect comun acasa, la Vaideeni, in judetul Valcea. Isi spun "Mostenitorii" si vor sa scoata la lumina cat mai multe case traditionale din localitate. 15 dintre ele, vechi de doua secole, au intrat deja in proiect.

- Societatea romaneasca este forțata, in aceasta perioada, cu un scop clar și precis, sa iși indrepte atenția (pe modelul atragem atenția catre un subiect mai puțin important pentru a scapa de atenția asupra adevaratelor nenorociri – truc specific oricarui sistem corupt, dictatorial, samavolnic) catre…

- Situatia extrem de ingrijoratoare reiese dintr-o analiza a Consiliul Judetean al Elevilor Galati efectuata pe 1.034 de elevi din judetul Galati, din toate zonele de studiu, pornind de la cea teoretica, ITP, vocationala si pana la cea speciala, incluzand aici si elevi din ciclul gimnazial.

- Sub pretextul, sau chiar situația de fapt, ca sunt prinse in programe diverse de investiții, 149 de cladiri din județul Olt in care vor intra, de luni, 10 septembrie, copiii sa invețe nu sunt autorizate sanitar, ceea ce inseamna 29% ...

- Parlamentul francez a adoptat definitiv luni o lege care interzice telefoanele mobile in scoli si licee, promisiune pe care presedintele Emmanuel Macron a facut-o in timpul campaniei electorale si este criticata...

- Biserica din Romanesti, cu hramul ”Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul”, monument istoric de clasa A, are nevoie urgenta de lucrari de restaurare. The post Proiect de un milion de euro, pentru salvarea bisericii de lemn din Romanesti appeared first on Renasterea banateana .