Proiect de lege pentru căutarea persoanelor dispărute Ministerul de Interne supune dezbaterii un proiect de lege privind cautarea persoanelor disparute, care prevede constituirea unei unitati dedicate cu politisti instruiti special pentru astfel de cazuri. In proiect se mai arata ca va fi infiintat si dispeceratul de urgenta „Disparitie minor”, potrivit Mediafax. In cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se constituie o unitate centrala pentru coordonarea activitatii de cautare a persoanelor disparute, denumita Unitatea centrala persoane disparute, care va include politisti cu atributii de gestionare a acestor cazuri. In unitate vor fi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

