Proiect de lege în Germania: 2.500 Euro amendă pentru cei care refuză vaccinarea împotriva rujeolei Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, vrea sa impuna obligativitatea vaccinarii împotriva rujeolei la copiii de gradinița și de vârsta școlara. El amenința cu amenzi mari și o eventuala excludere de la gradinița. Amenzile ar putea fi de pâna la 2500 de euro, a declarat politicianul CDU, publicației Bild am Sonntag.

Masurile planificate fac parte dintr-un proiect de lege pe care Spahn l-a pus în discuția guvernului și spera sa treaca anul acesta prin Bundestag.

Ministrul creștin-democrat are și sprijinul partenerului de coaliție, SPD. "Vrem sa protejam toți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a propus o lege care presupune ca parintii care nu isi vaccineaza copiii impotriva rujeolei sa fie amendati, iar acestia din urma, exclusi din institutiile de invatamant.Initiativa lui Spahn vine dupa o ampla dezbatere in Germania legata de obligativitatea…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a propus o lege care presupune ca parintii care nu isi vaccineaza copiii impotriva rujeolei sa fie amendati, iar acestia din urma, exclusi din institutille de invatamant.

- Circa 80.000 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 2018 in Europa, fiind inregistrate mai mult de 70 de decese din cauza acestei boli, au anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), scrie agerpres.ro.

- Sorina Pintea, ministrul sanatatii, a precizat pentru ZIUA de Constanta ca era cazul sa fie luate masuri in cadrul Spitalului Judetean Constanta, in urma controlului inopinat pe care l a desfasurat in spital in data de 7 aprilie. De asemenea, a precizat ca va mai veni in control la spital, dar de data…

- FOTO – Arhiva O noua tulpina a virusului rujeolei a fost descoperita in nordul tarii. Boala a facut, pana acum, 62 de victime, majoritatea copii. „Singura arma ramane vaccinul”, spun specialistii. Suntem departe insa de rata de vaccinare de 95 la suta, recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii,…

- E doliu in lumea artei, dupa ce pictorița Smaranda Milu Nemethi a murit la doar 37 de ani. Artista originara din Carei a pierdut lupta cu boala, dupa ce inițial a invins cancerul. Boala a recidivat, insa, dupa cațiva ani și a rapus-o. Smaranda Milu Nemethi era "soție, fiica, sora, matușa, nora, prietena.…

- Dupa gripa, o alta boala face victime in Romania. Rujeola cauzat deja decese. Romania este lovita de o noua epidemie. Rujeola a luat locul gripei si cu fiecare zi creste numarul imbolnavirilor si deceselor. O tanara de 20 de ani din Iasi a fost rapusa de boala zilele trecute, iar numarul deceselor a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a estimat totusi ca mai putin de o zecime dintre cazuri sunt raportate autoritatilor sanitare, iar numarul real pentru anul trecut ar putea depasi 2 milioane de cazuri. Mai mult de o treime dintre cazurile la nivel global s-au inregistrat in Europa, unde numarul…