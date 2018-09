Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Romaniei dezbate in aceasta sesiune un proiect de lege prin care se incearca interzicerea țigarilor electronice in spațiul public, dupa modelul țigarilor clasice. In opinia specialistilor, tigarile electronice devin tot mai folosite inclusiv de adolescenti. Comisia de sanatate a luat in discuție…

- CNAS a elaborat proiectul actului normativ de modificare a Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in scopul punerii in acord a prevederilor acesteia cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 498/2018, referitoare la Dosarul Electronic de Sanatate (DES). Proiectul propune o noua forma a articolelor…

- Luni dupa- amiaza Camera Deputaților a adoptat cu 175 de voturi pentru, 33 impotriva și 15 abțineri proiectul de lege prinvind Codul Administrativ. Printre principalele modificari aduse se numara introducerea unor indemnizații speciale pentru alesii locali și posibilitatea ca aceștia sa dețina calitatea…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul privind modificarea Codului penal, informeaza AGERPRES . S-au inregistrat 167 de voturi “pentru”, 97 ”impotriva” si 19 s-au abtinut. Raportul a fost adoptat marti dupa-amiaza de parlamentarii din Comisia parlamentara speciala pentru elaborarea…

- Miercuri, proiectul pe modificarile Codului Penal este dezbatut de Camera Deputatilor, iar joi ar putea primi votul final. Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat, marti, raport de admitere la modificarile aduse Codului penal, cu 12 voturi ”pentru”, sapte impotriva si doua abtineri.

- Un proiect PSD prevede ca stagiul de cotizare sa fie redus de la 35 la 20 ani pentru mai multe categorii de pensionari. Proiectul va intra si in dezbaterea Camerei Deputatilor. Este vorba despre un proiect de lege al PSD prin care se modifica Legea pensiilor si care a primit un raport…

