- Parlamentarii PSD-ALDE au depus la Senat un proiect prin care doresc sa acorde mai multe facilitați deținuților din medii defavorizate, in momentul in care aceștia sunt eliberați. Parlamentarii PSD-ALDE au depus la Senat un proiect prin care doresc sa acorde facilitați acelor deținuți eliberați care…

- Daca la prima vedere ar putea parea o gluma, ei bine nu este. O femeie din India, care credea ca traiește o frumoasa poveste de iubire, a divorțat de barbatul caruia ii jurase dragoste veșnica, dupa ce a aflat ca acesta a jucat familia la jocurile de noroc. Ba mai mult, el a pierdut unul dintre copii.

- Gabriel si Cristina Suliman, cei doi tineri din Bucuesti care locuiesc de 5 ani, impreuna cu copiii lor, in satul Cheia din Apuseni isi continua aventura in acest peisaj mirific al muntilor. Dupa ce, in ultimii trei ani, au refacut doua case vechi de peste 100 de ani, in 2018 isi propun sa refaca o…

- Liderii social-democratilor discuta, luni, in Biroul Permanent National, posibilitatea organizarii ”referendumului pentru familie” in luna mai a acestui an, a declarat inaintea sedintei BPN al PSD vicepresedintele partidului Paul Stanescu.

- Peste 38% dintre deținuții eliberați din penitenciare in 2016, au recidiviat in anul 2017. Procentul este in scadere fața de anii trecuți, arata raportul de bilanț al Administrației Naționale a Penitenciarelor. De asemenea, au fost inregistrate aproape 100 de agresiuni asupra angajaților din penitenciare,…

- Marti dupa-amiaza, o femeie in varsta de 41 de ani, gazduita in centru, a fost injunghiata cu un cutit de concubinul sau, care venise in vizita. In urma agresiunii, victima s-a ales cu mai multe plagi la nivelul capului si a fost transportata la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Barbatul a fost retinut…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca unele state europene, precum Italia si Ungaria, au despagubit detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare, cu 5 euro pe zi. Precizarea, dupa ce ministrul a anuntat ca este in lucru un proiect de lege in acest sens. Potrivit ministrului,…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat ca lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare in inchisoare, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem…

- CHIȘINAU, 18 mart — Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat în cazul vaccinarii copiilor din satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni și s-au deplasat sâmbata în localitatea menționata pentru a investiga cazul. Autoritațile spun ca…

- Detinuti de la Penitenciarul Giurgiu participa, in aceste zile, la diverse activitati cultural-artistice, printre care vizionarea unor piese la Teatrul ''Tudor Vianu'', cu scopul facilitarii dezvoltarii personale si reintegrarii sociale a acestora, au informat vineri reprezentanti ai…

- Seful IPJ Giurgiu, Marian Catalin Tone, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca institutia sa deruleaza in acest an un proiect de combatere a violentei in familie, prin care politistii si procurorii sunt instruiti sa aplice "cu fermitate" noile norme legale in domeniu. "In acest an vrem ca…

- Vor fi suplimentate posturile pentru medicina de familie Autoritatile sanitare au luat decizia de a suplimenta numarul de posturi pentru medicina de familie, ceea ce va rezolva problema celor 415 tineri medici care au promovat concursul de Rezidentiat, dar nu au locuri de munca. Ministrul…

- Politistii de frontiera au depistat o familie de cetateni irakieni, formata din doi adulti si doi copii, care a incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. Avand in vedere ca doua dintre persoane, mama si fiica, au acuzat probleme de sanatate, aflandu-se intr-o stare de hipotermie, politistii de…

- Toti cei sapte suspecti arestati in legatura cu asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak au fost eliberati, a anuntat politia, conform BBC. Jurnalistul Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, investiga de ceva timp legaturile dintre politicienii corupti din Slovacia si mafia italiana.…

- Un politist de frontiera de la postul vamal Ocnița a demonstrat ca barbații pot face fața oricarei provocari. Acesta si-a ajutat sotia, și ea polițist de frontiera, sa aduca pe lume cel de-al treilea copil.

- O familie din Batarci, alcatuita din noua persoane a ajuns la Urgențele Spitalului Județean dupa ce a consumat carne de porc infestata cu Trichinella. Potrivit reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare (DSV) Satu Mare, cantitatea de 110 kg de carne și carnați a fost pusa sub sechestru. Investigațiile…

- Numarul faptelor penale sesizate in 2017 in domeniul violentei in familie a crescut cu 3% fata de 2016, de la 35.202 la 36.245, potrivit unor date prezentate, miercuri, in cadrul conferintei prilejuite de incheierea campaniei nationale de prevenire a violentei intrafamiliale "Aripi Frante".…

- Casa Naționala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a publicat Proiectul Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale.

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Saptamana trecuta, bruneta a facut ceea ce ameninta ca va face de doi ani: a depus actele de divort. De ziua ei, fostul…

- Peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit sursei citate, numarul deceselor generate de agresiunile intrafamiliale a scazut de la 191 in…

- Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de joi a Guvernului, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca, in astfel de cazuri, politistul va avea dreptul sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului.

- Cornel Gales nu mai suporta sa ii fie aduse acuzatii! Sotul regretatei Ileana Ciuculete nu vrea sa mai tina niciun secret si vrea sa spuna tot ceea ce s-a intamplat pentru ca oamenii sa isi de seama care este adevarul.

- Proiect inedit in cea mai mare inchisoare din Serbia. Pentru a-i ajuta pe detinuti sa socializeze si sa se reintegreze mai usor odata ce vor fi eliberati, gardienii au amenajat un... adapost pentru cainii vagabonzi. Cei care se ocupa de animale sunt detinutii.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ieri, ca a cerut urgentarea adoptarii legii privind combaterea violentei in familie dupa ce 80 de ONG-uri i-au cerut public adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie prin introducerea bratarilor electronice. ”Am primit…

- Padurile virgine si cvasi-virgine sunt ca o familie in care strabunicii, bunicii, copiii, nepotii si parintii sunt impreuna, a afirmat, luni, ministrul propus pentru portofoliul la Ministerul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament.…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, agentie de turism…

- O noua acțiune de monitorizare a lacului Galbeni, desfașurata de voluntarii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacau impreuna cu o echipa a Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, sambata, 20 ianuarie, s-a tranformat intr-o acțiune, propriu-zis, de combatere a braconajului piscicol. Cele doua…

- Naivitatea oamenilor in fata sarlatanilor poate avea consecinte dezastruoase. S-au convins doi batrani din Buzau, sot si sotie, care au ramas fara banii de apartament stransi pentru pentru fiul lor, dupa ce au primit in curte doi pretinsi comercianti de vase din inox. In timp ce unul negocia, celalalt…

- Detinutii vor fi despagubiti financiar daca au fost tinuti in mizerie.Posibilitatea adoptarii acestei masuri este prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024. Oficialii ministerului si-au propus ca termen pentru realizarea acestei masuri primul semestru al acestui an. ”Ministerul Justitiei intreprinde…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-AMG iși extinde portofoliul de automobile sport cu noua serie 53 dedicata noilor CLS , E-Class Coupe și E-Class Cabriolet . Gandite a fi versiuni de intrare in gama Mercedes-AMG pentru respectivele trei modele, noile versiuni cu indicativ 53 vor avea sub capota…

- Sute de parinti din Targoviste au semnat o petitie pentru a o "salva" de la pensionare pe doctorita pediatru Marioara Stefan, care este si medic de familie. Oficialii DSP Dambovita considera ca medicul are varsta potrivita pentru a se retrage si i-a fortat mana in aceasta directie "spunand ca are prea…

- Despre Baia Mare vorbim de mulți ani ca și o a doua capitala a sportului din Romania. Baimarenii sunt obișnuiți cu performanța sportiva, sunt obișnuiți ca sportivii și echipele care poarta pe piept insemnele orașului nostru sa fie mereu pe primul loc. Nu intotdeauna lucrul acesta a fost bine vazut de…

- Reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate Alba au precizat, pentru Alba24, ca toate contractele de furnizare servicii de asistența medicala primara vor fi semnate pana la sfarsitul zilei de miercuri, astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii normale la cabinetele medicilor de familie…

- PARERI…Un proiect legislativ formulat in luna decembrie doreste sa impuna o schimbare pe care multi o considera benefica. Mai exact, prin acest proiect fiecare locuinta, fie ea apartament sau casa, trebuie sa aiba, obligatoriu, un sistem de stingere a incendiilor. In cazul in care aceste masuri nu sunt…

- Principalele organizatii profesionale ale medicilor de familie au anuntat ca protestul lor "va continua sub alte forme", deoarece principale lor revendicari nu au fost rezolvate. Totodata, medicii...

- Saptamana aceasta, medicii de familie au anunțat ca nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti pana ce Ministerul Sanatații nu le va auzi și nu le va rezolva din cerințele pe care le au.

- Reprezentantii medicilor de familie apreciaza ca ”decizia iresponsabila” a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de a nu mai continua semnarea actelor aditionale reprezinta o incalcare grava a legii, iar aproximativ 4,5 milioane de romani au ramas fara medici de familie. In plus, acestia solicita…

- Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistența medicala primara incheiate cu Casele de Asigurari de Sanatate Județene s-a incheiat. In județul Vrancea, 23 de medici de familie, dintr-un total de 143, au refuzat sa semneze actele…

- Pe ușile unor medici de familie din oraș a fost afișat din prima zi a noului an urmatorul mesaj: „Dragi pacienți, va informam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2018, medicii de familie nu mai au contract cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS). Toate demersurile de negociere…

- Prim-ministrul Etiopiei, Hailemariam Desalegn, a anuntat ca va elibera toti prizonierii politici si va inchide un centru de detentie, care folosea in mod obisnuit tortura, pentru a obtine confesiuni, scrie BBC. Hailemariam Desalegn a spus in cadrul unei conferinte de presa ca acuzatiile vor disparea…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Pana in prezent laboratorul de tehnologie Fab Lab a sprijinit 15 evenimente care au avut ca scop sporirea domeniului tehnologic, dintre care amintim: EBEC Challenge (BEST Iasi), Masterclass si Hackathon Codecamp, RoboWare (organizat de Societatea Antreprenoriala Studenteasca), Workshop-uri si Hackathon…

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- In Semnul Racului se formeaza pe 2 Ianuarie aspectul de Luna plina, anunțand finalul unei etape domestice. Cu siguranța de la acest moment incolo, concepțiile noastre privitoare la familie, casa, relații familiale se vor reconfigura in totalitate și definitiv. Cu toții observam foarte clar,…

- TEROARE la MOISEI: MAI MULTI INDIVIZI CU CAGULE AU ATACAT O FAMILIE, SPARGAND USA DE LA IMOBIL In noaptea de 25 decembrie la ora 23.35 s-a primit un apel telefonic prin 112 despre faptul ca mai multe persoane necunoscute au patruns intr-un imobil, mascate fiind, si au distrus diferite bunuri. Victima…