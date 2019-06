​Proiect de lege: Credite pentru achiziționarea unei mașini sau locuințe pentru persoane cu dizabilități Deputatul independent Oana Bîzgan a depus la Parlament doua proiecte pentru persoanele cu handicap, care prevad posibilitatea de a accesa credite pentru achiziționarea sau adaptarea unui autovehicul sau a unei locuințe și obligativitatea de construire a rampelor de acces în fața blocurilor.



Oana Bîzgan a depus, la Parlament, doua proiecte legislative care prevad schimbarea sau extinderea unor facilitați acordate persoanelor cu dizabilitați, potrivit unui comunicat remis joi și citat de Mediafax.



Cele doua acte normative propun schimbari în Legea nr 448/2006…

