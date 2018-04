Stiri pe aceeasi tema

- Cei care din motive financiare nu-si pot permite sa-si ia un avocat, intr-un proces civil, ar putea sa obtina mai usor unul platit de stat. Un proiect de lege propune cresterea pragului veniturilor de la care poti apela la un aparator „din oficiu“.

- Persoanele cu venituri mici care trec printr-un moment dificil vor putea beneficia de asistenta psihologica sau juridica gratuita in baza unui protocol de colaborare care va fi incheiat intre o asociatie neguvernamentala si municipalitatea ieseana. Consilierii locali au aprobat, vineri, incheierea unui…

- Uniunea Europeana ar putea lansa propria retea de socializare, Aceasta ar urma sa corespunda regulilor si normelor europene, a declarat comisarul UE pentru economia digitala Mariya Gabriel, potrivit Adevarul. "De la inceputul scandalului legat de Facebook am declarat ca utilizarea datelor…

- Peste 50% din contractele de munca inregistrate dupa intrarea in vigoare a noilor reglementari fiscale au valori mai mici sau egale cu salariul minim pe economie, arata datele cuprinse in Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, dat publicitatii marti, 27 martie. Conform sursei…

- Faptul ca vineri a aparut ​Ordonanta de Urgenta nr. 18/2018 pentru modificarea Codului fiscal și pentru declararea și plata asigurarilor sociale pentru persoanele ce obtin venituri extrasalariale e deja cunoscut. Astazi venim cu o analiza a acestei ordonanțe care aduce multiple modificari in zona impozitului…

- Intr-un interviu oferit pentru Adevarul, Igor Dodon a fost intrebat despre posibilitatea retragerii Ordinului Republicii liderului PDM, Vlad Plahotniuc, dupa modelul retragerii cetateniei lui Traian Basescu, in contextul in care seful statului afirma ca lupta cu oligarhii, iar Plahotniuc este vazut…

- Persoanele fizice care nu obțin niciun fel de venit, dar care vor dori sa beneficieze de servicii medicale in sistemul sanitar de stat, vor plati mai puțin decat in prezent pentru contribuția de sanatate (CASS).

- Filmele, documentarele și operele audiovizuale ale televiziunilor vor conține și subtitrare in limba romana, chiar daca sunt realizate in aceasta, potrivit unui proiect legislativ depus la Camera Deputaților. Mai multi parlamentari propun modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, invocand o Convenție…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente isi pastreaza, in acest an, calitatea de asigurat pana la termenul de depunere a declaratiei unice, 15 iulie, se arata intr-un comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), remis joi. Potrivit sursei citate,…

- Potrivit CNAS, odata cu reglementarea noului mecanism de depunere a declaratiilor fiscale si de plata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate se modifica si Legea 95/2006 in privinta modului de acordare si de incetare a calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate.…

- Partidul Democrat din Moldova lanseaza primul proiect de parteneriat Public-privat, prin care va atrage investiții pentru construirea unei arene multifuncționale, ultra moderne in Chișinau, care, dupa cum estimeaza experții de la Guvern, va fi finalizata intr-un an de zile.

- Mai mulți parlamentari PSD, printre care fostul ministru al Justiției Robert Cazanciuc, au initiat un proiect legislativ pentru modificare Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, astfel incat durata proceselor sa fie redusa. Initiatorii spun ca vor sa fie eliminate și acele mecanisme…

- Cea mai mare pensie primita in judetul Iasi ajunge la 33.000 de lei, adica putin peste 7.000 de euro in fiecare luna. Venituri la care multi dintre oamenii de afaceri din Iasi nici nu viseaza. Pe locurile doi si trei se situeaza doua persoane cu 32.000 de lei, respectiv 27.000 de lei. Persoanele care…

- Persoanele fizice cu venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, care estimeaza pentru anul in curs un venit net anual cumulat sub plafonul a 12 salarii lunare minime brute pe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Romania ar putea acorda in aceasta vara sprijin financiar pentru oamenii cu venituri mici din Republica Moldova, precizand ca subiectul va fi luat in...

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege a internshipului, iar printre noutatile relevante, se va stabili un nivel minim al indemnizatiei pentru interni, se vor stabili noi obligatii ale angajatorilor care au programe de internship si se va acorda si o prima de la stat pentru internii care devin…

- Manu Tomescu sustine ca angajati ai companiei miniere cu cele mai mici salarii l-au intrebat de ce nu incaseaza in mana, lunar, 1900 de lei, daca Guvernul a majorat salariul minim pe economie. Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari a explicat angajatilor CE Oltenia, pe pagina…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,

- Plata CASS a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, pentru cei care au venit minim garantat si pentru beneficiarii de indemnizatie acordata pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii, potrivit unei OUG adoptate de Guvern.

- Elena Udrea a intrat in direct la Romania TV. Ea a precizat ca in celebra poza aparuta cu Alina Bica se aflau la o pizzerie, intr-o zona des frecventata de romani. Ea a mai precizat ca nu s-a simțit filata, ca persoana care a facut poza se afla inainte de venirea ei in restaurant. „Stam in…

- "Guvernul va introduce azi in dezbatere public o varianta a declaratiei, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie incluse in proiectul final. Sunt convinsa ca e o veste buna. Contribuabilii depun o singura declaratie in loc de 7. Platile pentru impozit, CAS si CASS se fac pentru venitul anului curent,…

- Un lector universitar de la UBB Cluj a vorbit despre scaderea salariilor, cu toate ca PSD promitea majorari fabuloase. Claudiu Turcus cere ca toți profesorii sa se uneasca și sa demareze un protest. Lectorului i-a scazut salariul cu 80 de lei în luna februarie,…

- In prezent, Primaria Caransebeș are de recuperat de la datornici, persoane fizice și juridice, peste 8 milioane de lei, suma din care, potrivit primarului Felix Borcean, s-ar acoperi toata datoria spitalului. „Suma totala a datoriilor catre municipiul Caransebeș este de peste 8 milioane de…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in…

- Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, Romania are al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana. Cel mai mic salariu minim, de 261 de euro pe luna, este deținut de Bulgaria, apoi de Lituania, cu 400 de euro, și Romania, cu 408 euro. La nivel general, salariul minim…

- Peste 93% dintre respondentii unui sondaj realizat in randul IMM-urilor spun ca, per ansamblu, reformele privind cresterea salariului minim, trecerea contributiilor la salariat si cresterea contributiilor pentru salariatii cu timp partial au generat efecte negative si masurile au creat dificultati firmelor…

- Aproape jumatate dintre patronii de firme mici si mijlocii participanti la un sondaj online au spus ca vor avea loc disponibilizari de personal din IMM-uri, ca urmare a majorarii salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2018 si a obigatiei de plata a contributiilor sociale pentru angajatii cu contracte…

- Parlamentarii PSD Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Serban Nicolae au depus la inceputul lunii un proiect de lege care modifica legea privind Avocatul Poporului, prin care ofera institutiei condusa de Victor Ciorbea privilegii financiare suplimentare - cumularea pensiei speciale, la nivel de judecator…

- „Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitați, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastra. Avem datoria sa dovedim ințelegere și umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea”, a afirmat prim-ministrul Dancila, potrivit…

- Nina Iliescu, fosta prima doamna a Romaniei, a decis sa-și faca public talonul de pensie dupa ce s-a spus ca ar avea venituri lunare impresionante. Soția lui Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, s-a hotarat sa faca public talonul de penie dupa ce s-a spus ca aceasta ar incasa venituri fabuloase…

- Camera superioara a Parlamentului Olandei a votat marti in favoarea unei legi controversate, in virtutea careia fiecare cetatean olandez adult este inclus automat in registrul national al donatorilor de organe, cu exceptia cazurilor in care locuitorii acestei tari precizeaza in mod expres faptul…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC), organizația reprezentativa a elevilor din județ, solicita Consiliului Local Municipal Constața și primarului Decebal Fagadau creșterea finanțarii educației, in contextul discuțiilor privind adoptarea bugetului local pe anul 2018. In cursul saptamanii trecute am…

- Deputatul isi doreste crearea unei platforme online, care sa contina numarul beneficiarilor de ajutoare sociale ce trebuie sa efectueze lunar ore de munca in folosul comunitatii, raportat la fiecare localitate, iar firmele sa plateasca primariilor o suma calculata prin inmultirea numarului de ore…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Persoanele cu venituri mai mici de 2.500 de lei vor beneficia de servicii bancare gratuite, a anuntat parlamentarul Marius Budai. Potrivit Legii nr. 258/2017, adoptata de parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste ...

- Profesorul Dan Voiculescu o apara public pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in fața atacurilor lui Traian Basescu. "Astazi, Basescu iese in spațiul public și, dupa ce a folosit-o pe Kovesi, ii cere demisia. Este rușinos pentru un barbat sa fie laș, mai ales daca se pretinde a fi barbat politic.…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice. "Suntem…

- Primaria municipiului Targu Jiu a pregatit un proiect de modernizare a iluminatului public in valoarea de patru milioane de euro. Va fi o competitie intre orasele din Oltenia, suma totala pusa in joc fiind de zece milioane de euro.

- Persoanele fizice care nu realizeaza venituri, dar nici nu sunt scutite de la plata contributiei la sanatate au doua optiuni pentru a beneficia de servicii medicale decontate de Casa de Asigurari de Sanatate. Astfel, persoanele fara venituri pot alege sa plateasca la ANAF, in fiecare luna, vreme de…

- ,Exista probe si indicii ca Ionel Arsene a comis fapte penale, dar acesta nu prezinta pericol public". Așa au justificat magistratii de la Tribunalul Bacau decizia de a-l plasa pe apropiatul lui Dragnea, Ionel Arsene, sub control judiciar.

- Un proiect de lege prezentat luni de deputatul PSD Oana Florea, presedintele comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, prevede ca refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia…

- Stresul este una din afectiunile des intalnite in ziua de azi. Persoanele stresate si ingrijorate se imbolnavesc de ulcer, tinerii care nu au suficienta incredere in ei se confrunta cu acneea, iar cei care sunt nemultumiti de realizarile lor fac boli de ficat. Insa oamenii optimisti, increzatori,…

- Persoanele fara venituri pot beneficia de asistenta medicala gratuita sau de pensie doar daca isi platesc din proprie initiativa contributiile la sistemele public ede sanatate si pensii.

- De la 1 ianuarie 2018, valoarea sprijinului financiar pentru persoanele cu dizabilitati a crescut cu circa 25%, urmand ca o a doua crestere sa se inregistreze in luna iulie a acestui an, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Presedintele Donald Trump, aparent, nu era la curent cu faptul ca nu toti - în fapt, marea majoritate, a celor ce beneficiaza de ajutoare sociale în Statele Unite nu sunt persoane de culoare. În primavara anului trecut noul presedinte al Statelor Unite a avut o întrunire…

- APC militeaza pentru respectarea dreptului pacientului de a alege daca vrea sa fie vaccinat sau nu Acțiunile in forța exercitate asupra societații civile autentice din Romania, la ordinul unor reprezentanți vremelnici ai statului roman, in primele zile ale acestui an, ne arata ca anul 2018 va fi un…

- Modificarea Codului Fiscal a dus și la schimbari in ceea ce privește asigurarile medicale pentru persoanele care, fie ca sunt sau nu incadrati in munca. Astfel, cei care nu au venituri, dar doresc sa fie asigurati medical pot plati contributia CASS catre stat in fiecare luna sau in momentul in care…