- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, propunerea legislativa care prevede obligatia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sa comunice pacientului asigurat lista cu deconturile efectuate pentru serviciile medicale si medicamente de care a beneficiat in anul precedent. Propunerea legislativa are…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea stabilirii unor modalitati de comunicare, catre asigurati, a informatiilor privind deconturile efectuate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru…

- Amenzi de trei ori mai mari pentru refuzul de a te legitima. Parlamentul da puteri sporite politistilor. Potrivit proiectului de lege adoptatat miercuri, 3 iulie, de Camera Deputatilor, in curand, politistii vor primi puteri sporite. Mai exact, este vorba despre Proiectul de lege pentru modificarea…

- Camerei Deputaților a votat, miercuri, proiectul de lege care îi privește pe românii din Diaspora. Este vorba de modul în care vor putea aceștia vota la alegeri. Deputații au votat Codul electoral care prevede ca românii din Diaspora vor putea vota timp de trei zile…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 2.741.026,318 lei intre averea dobandita și veniturile realizate de catre CHERECHEȘ CATALIN, Primar al municipiului Baia Mare, Județul Maramureș, in perioada 26 iunie 2012 – 31 decembrie 2017. Avand in…

- Camera Deputatilor a adoptat propunerea legislativa pentru completarea legii drepturilor pacientului 46/2003, in sensul definirii reprezentantului legal al pacientului, care poate fi si o persoana cu varsta de minim 18 ani impliniti pe care pacientul o desemneaza in acest scop prin declaratie autentificata…

- O noua propunere legislativa depusa la Camera Deputatilor prevede modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, potrivit Mediafax. Propunerea vizeaza cresterea numarului de copii din familii cu…