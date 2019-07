Proiect de lege - 30 septembrie va fi declarată 'Ziua națională a antreprenorului român' Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ștefan Radu Oprea, a depus la Senat, in procedura de urgența, un proiect de lege care prevede declararea zilei de 30 septembrie ca „Ziua naționala a antreprenorului roman”, in care autoritațile pot organiza manifestari și acțiuni publice, scrie Mediafax. „Activitațile specifice privind celebrarea «Zilei naționale a antreprenorului roman» pot fi organizate de catre autoritațile centrale sau locale, de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, camerele județene, precum și alte organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

