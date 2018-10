Proiect de lectie 2018. Criterii de evaluare a activitatilor Iata aspecte esentiale de care trebuie sa tina cont pentru un proiect de lectie: Obiectul: Clasa: Subiectul lectiei: Tipul lectiei: Obiectivul fundamental: Desfasurarea lectiei Proiectarea demersului instructiv-educativ trebuie sa fie adecvata situatiilor concrete de invatare pentru a obtine rezultate satisfacatoare. GRILE DE EVALUARE. CRITERII DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATILOR Elaborarea concreta a proiectului deriva din raportarea si respectarea caracteristicilor procesului instructiv-educativ, a particularitatilor ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata mesajul fostului ministru despre ce se intampla in PSD: Romania este departe de a fi țara in care ideile conteaza, și tot ce ni se intampla confirma aceasta afirmație. Cu toate acestea, ideile sunt cele care structureaza viitorul, politicile publice, guvernarea. Ideile au construit democrația,…

- In scopul eficientizarii activitatilor orientate la protectia drepturilor copilului, organizarea si asigurarea securitatii circulatiei rutiere, reducerii riscurilor de victimizare a copiilor, pe perioada procesului educational, Poliția Capitalei de comun cu voluntarii Asociației

- Primaria Orasului Eforie, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie, vacante, din cadrul Compartimentului Urbanism si Disciplina in Constructii din subordinea Arhitectului Sef, dupa cum urmeaza: inspector, clasa I, grad…

- Legislatia rutiera este extrem de dura pentru soferii care au aceste obiecte in masina Soferii care obisnuiesc sa circule cu masini care au lipite pe geamuri sau pe parbriz diverse accesorii care pot reduce vizibilitatea soferului in timpul mersului, risca amenzi de pana la 3000 de lei. Legislatia actuala…

- Jucatorul de baschet Stephen Curry, component al campioanei din NBA Golden State Warriors, a declarat ca Serena Williams a gestionat cu gratie si clasa situatia la finala US Open, cu Naomi Osaka, scrie news.ro.“Naomi a meritat victoria, a jucat foarte bine. Serena a gestionat situatia cu gratie…

- Elevii din clasa intai vor studia incepand din acest an o noua disciplina si anume educația digitala. Pentru asta, sefii directiilor de invatamant din tara au primit 1.850 de tablete de ultima generatie. Ulterior va ajunge cate un gadget in fiecare clasa.

- Sambata, 11 august 2018, Descopera Rowmania – competitia de vaslit in canotci de 10+1 – ajunge pentru a șasea oara la Alba Iulia. Castigatorii de la Alba Iulia vor intra in finala naționala Descopera Rowmania, care se va desfasura in cadrul Festivalului Rowmania, pe 2 septembrie, la Tulcea. Ivan Patzaichin…

- Asociatia “Raul Cosmin pentru copii si tineri cu dizabilitati” organizeaza in ziua de 15 august 2018, de la ora 17.00, la Centrul Cultural (Casa de Cultura) din Cugir, un super spectacol caritabil de muzica populara. Potrivit președintelui asociației Raul Cosmin, Rodica Cristina Catrinescu, evenimentul…