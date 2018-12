Proiect de infrastructura in valoare de 1,56 MLD. euro pentru Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor sustine ca a transmis la Comisia Europeana proiectul privind realizarea infrastructurii de centura a Municipiului Bucuresti, care va costa 7,3 miliarde de lei si ca este in pregatire un alt proiect major, cel al podului suspendat de la Braila.

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a transmis Comisiei Europene, pe 28 noiembrie, proiectul major "Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti", potrivit unui comunicat de presa. Acesta este al paisprezecelea proiect major…

- La a doua rectificare bugetara din acest an, Guvernul Dancila-Dragnea ia, inca o data, bani de la investiții. ”Avem un mare minus la Ministerul Transporturilor, minister de la care Guvernul ...

- Metrorex va semna saptamana viitoare protocolul de colaborare cu Primaria Sectorului 4 pentru a realiza o noua stație de metrou supraterana in Berceni. Informația a fost facuta publica de directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu. „In ceea ce priveste parteneriatul cu Primaria Sectorului 4 pentru…

- ”Ministerul Transporturilor nu gestioneaza transportul rutier local de calatori intre București și localitațile din Ilfov. Atributiile referitoare la infiintarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea si controlul functionarii serviciilor de transport public rutier local de calatori,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va dezbate, miercuri, un proiect care prevede finantarea unuia dintre cele mai importante planuri de infrastructura – „Supralargire Prelungirea Ghencea”. Primaria Capitalei vrea sa aloce 558 de milioane de lei pentru acest proiect.

- Starea cailor de rulare aflate in ograda CFR Infrastructura este la pamant si in orice moment se poate produce o catastrofa. Asta rezulta dintr-un raport intocmit chiar de Ministerul Transporturilor la solicitarea Comisiei de specialitate din Camera Deputatilor si care a intrat in posesia ziarului…

- Ministerul Transporturilor (MT) a anuntat, joi, ca a propus ca proiectul de act normativ ce va reglementa transferul Soselei de centura a Capitalei din proprietatea publica a statului si concesiunea CNAIR in proprietatea publica a Municipiului Bucuresti sa fie elaborat in cadrul Primariei Generale.