Proiect de buget. Orele suplimentare, compensate DOAR cu timp liber

- Buget 2019. Munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele libere se va compensa numai cu timp liber, cu exceptia anumitor salariati din domeniul apararii, sigurantei...

- Munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele libere se va compensa numai cu timp liber, cu exceptia anumitor salariati din domeniul apararii, sigurantei si ordinii publice sau personalului cu statut special, potrivit datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor…

- "Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti salariatii vor primi anual doua salarii minime pe economie drept indemnizatie de hrana. Era o prevedere in ordonanta si nu era clar daca se proroga sau nu. Se aplica de la 1 ianuarie 2019", a spus Teodorovici. Acordarea indemnizatiei de hrana este prevazuta…

- Autoritatile guvernamentale au luat masuri suplimentare pentru asigurarea continuitatii serviciilor medicale si de ordine publica in perioada sarbatorilor de iarna, a declarat premierul Viorica Dancila. "Autoritatile guvernamentale au luat masuri suplimentare pentru asigurarea continuitatii…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Guvernul a decis ca in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, bugetarilor sa li se acorde vouchere de vacanta de cate 1.450 de lei, exact ca si pana acum. "Institutiile si autoritatile publice (...) indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv…

- In aceasta perioada, cateva dintre primariile si institutiile publice din judetul Teleorman ofera celor interesati locuri de munca in mediul urban, dar si in mediul rural. Posturile vacante sau cele nou infintate pot fi ocupate doar prin concurs ! Astfel, Primaria comunei Mavrodin a anuntat organizarea…

- Autoritatile ne promit ca agentii economici care vin ca sa faca intr-adevar ceva nu vor pleca de la bursa cu mana goala, ci cu subventii. Astfel, cei care angajeaza persoane cu handicap, pot beneficia, „pe o perioada de 12 luni, de o subventie lunara in cuantum de 2.250 lei, pentru fiecare…

- Deputatul PMP Ionuț Simionca a depus la Senat un proiect prin care autoritațile publice locale vor fi obligate sa asigure iluminatul public al trecerilor de pietoni nesemaforizate pe drumurile internaționale, naționale și județene. Prevederile ar intra in vigoare la un an de la publicarea legii.Inițiativa…