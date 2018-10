Proiect de act normativ privind finantarea paradei militare nationale prilejuite de data de 1 Decembrie 2018. Cheltuieli preconizate

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii, cadrele militare, soldatii si gradatii profesionisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciar vor beneficia de concediul paternal platit de 5 zile lucratoare si dupa data de 1 ianuarie 2019, potrivit unui proiect de lege adoptat, joi, de Executiv.

- Terenurile de sport din curtile scolilor ar putea fi deschise si in afara orelor de curs Un proiect de hotarare privind infrastructura sportiva a unitatilor de invatamant va fi discutat in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov de maine. Consilierii locali brasoveni vor dezbate un…

- Guvernul Romaniei anunța ca premierul Romaniei i-a cerut ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, elaborarea unui proiect de lege pentru ajutarea unor prevederi și introducerea unor "mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect și echitabil al contribuabililor".Premierul Viorica…

- In conformitate cu dispozitiile art.7, alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna octombrie 2018 au fost initiate…

- Finantarea europeana pentru Școala de dans din Contești este in valoare de 1.500.000 de euro. Comuna Contesti din județul Teleorman este locul unde, in parteneriat cu prietenii bulgari, Asociatia Euro-Teleorman va dezvolta alaturi de comunitatea locala și de specialiști din domeniul tradițiilor, folclorului…

- Consilierii locali din Dej au aprobat in aceasta dupa-amiaza un proiect de hotarare prin care vor fi achiziționate servicii juridice pentru a rezilia un contract care privește piața de pe Dealul Florilor. ”Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționarii unor servicii juridice de asistența și reprezentare…

- PNL sustine ca Liviu Dragnea va apela la Executiv pentru a infiinta Fondul Suveran printr-o Hotarare de Guvern si il someaza sa renunte sau PNL va ataca in instanta de contencios administrativ orice act normativ initiat in acest sens.

- Deputatul Adrian Todor, PSD, arata cum primarul Gheorghe Falca și majoritatea PNL din Consiliul Local Municipal Arad au pus la cale o noua strategie pentru desființarea Pieței Catedralei. Printr-un Proiect de Hotarare, care se va afla pe masa consilierilor municipali in ședința de luni, Gheorghe Falca…