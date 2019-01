Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana a confirmat marti discutii in curs in Qatar intre emisarul sau pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, si reprezentanti ai talibanilor, relateaza AFP. Talibanii afgani au anuntat luni ca s-au intalnit cu reprezentanti americani in aceasta tara de la Golful Persic, unde dispun de…

- Peste 90 de persoane au fost ranite in atacul din apropierea complexului Green Village, ce gazduieste mai multe companii internationale si organizatii de caritate, in estul Kabulului. Zabihullah Mujahid, un purtator de cuvant al militantilor islamisti, a declarat ca combatantii talibani sunt responsabili…

- Decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria și, parțial, din Afganistan dadea naștere vineri la numeroase intrebari privind noua strategie militara și de politica externa a Washingtonului, scrie Le Vif citat de Rador.

- Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa atacurile extrem de dure lansate, ieri de președintele Klaus Iohannis, care a acuzat-o ca nu ințelege obligațile pe care le are un premier. In cadrul unei emisiuni la Bruxelles, Viorica Dancila a discutat cu jurnalisul Antena 3 Sabina Iosub."Am…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord asupra unui text care stabileste cadrul cooperarii dintre cele doua parti, dupa Brexit, desi cearta cu Spania privind Gibraltarul inca trebuie solutionata inainte ca liderii UE sa se intalneasca, duminica, pentru a aproba pactul.

- Zalmay Khalilzad, emisarul Statelor Unite in Afganistan va efectua pana la data de 20 noiembrie o serie de vizite oficiale in Afganistan, Qatar, Pakistan si Emiratele Arabe Unite, pentru negocieri de pace cu talibanii afgani, relateaza Reuters.

- Partidul Național liberal susține organizarea alegerilor primarilor in doua tururi de scrutin. Alina Gorghiu, senator PNL de Timiș și fost președinte al partidului, a declarat, astazi, la Timișoara, ca acest proiect este unul important. „Un alt proiect care a scindat coaliția și pe care insist foarte…

- Donald Trump vrea sa incheie un acord comercial cu președintele chinez Xi Jinping la summitul G20 ce va avea loc in Argentina luna aceasta, scrie Bloomberg, care citeaza patru surse care cunosc situația.