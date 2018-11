Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul, coordonat de prof. dr. Carmen Bulhac, beneficiaza de un buget total de 129.180 euro si are ca parteneri scoli din Turcia, Bulgaria, Polonia si Letonia. Obiectivele generale ale proiectului sunt enuntate in conformitate cu prevederile Programului Erasmus+ 2014-2020: dezvoltarea competentelor…

- Romania a consemnat in octombrie a doua cea mai mare rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana (UE), cu un nivel de 4,2%, in scadere de la 4,7% in septembrie, conform datelor prezentate vineri de Eurostat - Biroul european de statistica, scrie realitatea.net. Romania a fost depasita in octombrie…

- Spania, Franta, Germania, Portugalia, Polonia, Bulgaria si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii sarbatorii de Halloween. In 2017,…

- In saptamana 15-19 octombrie 2018 , Gradinița „Raza de Soare” din Targoviște a gazduit 16 profesori din Bulgaria, Grecia, Polonia, Ungaria. Turcia in cadrul proiectului de schimb interșcolar finantat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus +, KA229, „Bridges for social inclusion”. Reuniunea transnaționala…

- Numarul angajatilor a urcat cu 0,4% in Uniunea Europeana si in zona euro, in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce Letonia, Portugalia, Romania si Bulgaria au fost singurele tari din UE unde a scazut numarul angajatilor, arata datele prezentate marti de Oficiul de…